'Bir Tutam Mutluluk' projesi ile çocukların yüzü gülüyor - Son Dakika

'Bir Tutam Mutluluk' projesi ile çocukların yüzü gülüyor

29.03.2021 10:32
'Bir Tutam Mutluluk' projesi ile çocukların yüzü gülüyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, dezavantajlı mahallelerde yer alan ve sosyal aktiviteleri gerçekleştirme konusunda yoksunluk yaşayan çocuklar için başlattığı 'Bir Tutam Mutluluk' projesi ile 13 mahallede toplam bin 135 çocuğa ulaştı.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, dezavantajlı mahallelerde yer alan ve sosyal aktiviteleri gerçekleştirme konusunda yoksunluk yaşayan çocuklar için başlattığı 'Bir Tutam Mutluluk' projesi ile 13 mahallede toplam bin 135 çocuğa ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından dezavantajlı bölgelerin çocuklarına yönelik başlatılan 'Bir Tutam Mutluluk' projesi, her geçen gün daha fazla çocuğa ulaşıyor. Özellikle sosyal ve kültürel aktivitelerden yoksun, dezavantajlı bölgelerin ve mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik gerçekleştirilen projede, ekipler çocuklarla oyunlar oynuyor, şarkılar söylüyor ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyor. Proje kapsamında ekipler alanda sosyal çalışma da yaparak, ailelerin ihtiyaçlarını tespit ediyor ve temel ihtiyaç desteği sağlıyor.

Projeden 13 mahallede toplam 1bin 135 çocuk faydalandı

Dezavantajlı mahallerde, çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteleri gerçekleştirme konusunda yoksunluk yaşayan çocukların kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla yola çıkan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ekipleri, çok sayıda çocuğun hayatına dokunuyor. Eğlenceli ve güzel zaman geçiren çocuklar iz bırakacak anılar biriktiriyor.

Ekipler, proje kapsamında; Adanalıoğlu Mahallesi çadır bölgesinde 150, Tarsus'ta Atalar Mahallesi çadır bölgesinde 25, Çayboyu üç çadır bölgesinde 90, Çayboyu Mahallesinde 60, Yeşiltepe Mahallesinde 150, Kargılı Mahallesi çadır bölgesinde 80, Çiçekli Mahallesi çadır bölgesinde ise 10 çocukla buluştu. Yenişehir Çavak Mahallesinde düzenlenen etkinliğe ise Emirler, İnsu, Kocahamzalı, Işıktepe ve Çukurkeşlik'ten getirilen toplam 230 çocuk katıldı. Ekipler, Akdeniz'de Parmakkurdu Mahallesinde 100, Puğkaracadağ Mahallesinde 30, Erdemli ilçesi Sarıkaya Mahallesinde 30, Sorgun'da 70, Karayakup'ta 50, Silifke ilçesi Kurtuluş Mahallesi çadır bölgesinde 60 çocuk olmak üzere toplam bin 135 çocuğa mutluluk dağıttı.

Devinimsel dans, zumba ve geleneksel sokak oyunlarının oynadığı etkinlikte çocuklar kaliteli zaman geçirip eğlenirken, aynı zamanda yaşıtları ile de sosyalleşme olanağı buluyor.

Tüm ihtiyaçlar yerinde tespit ediliyor

Ekipler, yalnızca çocuklara yönelik çalışmalar yapmıyor. Alanda gerçekleştirilen aile ve muhtar görüşmeleri ile ihtiyaçlar da tespit ediliyor. Özellikle çocukların ve kadınların genel ihtiyaçları hakkında gözlem yaparak çözüm analizi üreten ekipler, tespit ettikleri ve Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanına giren ihtiyaçlarla ilgili müdahalelerde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanına girmeyen, diğer kamu ve kuruluşları ilgilendiren ihtiyaçların tespiti halinde ise ilgili birimlere bildirilmesini sağlanıyor.

Ekipte bulunan sağlık personeli, alanda temel sağlık ihtiyaçlarını tespit ederken, avukat; kadına yönelik şiddet ve çocuk hakları konusunda farkındalık çalışması yapıyor. Öğretmenler ile çocuklar ve ailelerin bölgesel ihtiyaçları tespit edilirken, psikolog ile bölge halkının temel psikolojik sorun ve ihtiyaçları belirleniyor. Gerçekleştirilen etkinliğin sonunda alandaki aile ve çocuklara hijyen kiti, kitap, süt, oyuncak ve ihtiyaç halinde kıyafet dağıtımı yapılıyor. - MERSİN

'Bir Tutam Mutluluk' projesi ile çocukların yüzü gülüyor
'Bir Tutam Mutluluk' projesi ile çocukların yüzü gülüyor
'Bir Tutam Mutluluk' projesi ile çocukların yüzü gülüyor
'Bir Tutam Mutluluk' projesi ile çocukların yüzü gülüyor
'Bir Tutam Mutluluk' projesi ile çocukların yüzü gülüyor
'Bir Tutam Mutluluk' projesi ile çocukların yüzü gülüyor
'Bir Tutam Mutluluk' projesi ile çocukların yüzü gülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, oyunlar, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Bir Tutam Mutluluk' projesi ile çocukların yüzü gülüyor - Son Dakika


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