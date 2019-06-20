Son Dakika Haberleri: Bir tutuklama, iki hırsızlık olayını daha ortaya çıkardı
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Bir tutuklama, iki hırsızlık olayını daha ortaya çıkardı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlıktan tutuklu bir şahıs hakkında polis tarafından yapılan inceleme sonrası iki ayrı hırsızlık olayı daha aydınlatıldı.

Bir tutuklama, iki hırsızlık olayını daha ortaya çıkardı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlıktan tutuklu bir şahıs hakkında polis tarafından yapılan inceleme sonrası iki ayrı hırsızlık olayı daha aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "evden hırsızlık" olayı ile ilgili yakalanan ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan O.B. isimli şahısla ilgili araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada Didim'de faaliyet gösteren bir gayrimenkul firması sahibi K.B. isimli şahıs suça konu klima ile yakalandı. Ayrıca tutuklu O.B. isimli şahsa ait cep telefonunda yapılan incelemede A.B. isimli şahsa ait ikametten LCD televizyon çalınması olayı ve çalınan televizyonu S.S. isimli şahsa sattığı tespit edilerek yapılan çalışmalar sonucu S.S. isimli şahıs da suça konu televizyon ile birlikte yakalanarak tahkikat başlatıldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:53 Kaynak: İHA
Polis, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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