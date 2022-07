NVIDIA RTX 40 serisi performans sonuçları! Beklenenden daha güçlü olacak

NVIDIA, son teknoloji RTX 40 serisi ekran kartları üzerinde çalıştığı çalışıyor. Bununla birlikte donanım sızıntısı yapan bir Twitter kullanıcısı, artık yaklaşmakta olan GeForce RTX 40 serisinin performansını bildiğini iddia ediyor. Sızıntı yapan kişi, 3DMark Time Spy içindeki performans rakamlarının bu kartların beklenen özelliklerine dayandığını iddia ediyor.

RTX 4080, RTX 3080'den iki kat daha hızlı olacak

Teknoloji devi NVIDIA, RTX 4070, RTX 4080 ve RTX 4090 olmak üzere üç varyant planlıyor. Bu tüm yeni RTX 40 serisi grafik kartları, 3DMark Time Spy Extreme Test temelinde test edildi. Ardından grafik kartlarının performans yetenekleri de ortaya çıktı. Performans rakamlarını Twitter üzerinden sızdıran bir kullanıcıya göre, RTX 40 serisi verimlilik ve güç açısından çığır açacak.

RTX 4080, TSE >15000, RTX 4070, TSE ~10000. These scores are based on specs I mentioned before. Honestly, it's not quite sure yet except RTX 4090. Well, I don't care. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 29, 2022

Sızıntıyı yapan kişi, açıklamasında çok fazla detaya girmiyor ancak, rakamlardan da pek emin olmadığını söylüyor. Karşılaştırma yapmak için kullanıcı, bir hafta önce RTX 4090 Time Spy Extreme verilerini yayınladı. Bu da GPU performansının en yüksek saat hızlarına ve sıvı soğutmaya sahip RTX 3090 Tis'ten yaklaşık yüzde 30 daha hızlı olduğunu gösteriyor.

NVIDIA bunu sevmedi! AMD'den RTX Broadcast rakibi teknoloji

Ek olarak kullanıcı, RTX 4080'in RTX 3090 Ti'ninbiraz daha yüksek olan 15 bin puanlık bir grafik puanı elde edeceğini tahmin ediyor. Time Spy Extreme ile ilgili olarak, bu bilgi RTX 4080'i RTX 3080 10 GB'tan yüzde 40 ile yüzde 50 daha hızlı hale getirecek.

Ayrıca kullanıcı, GeForce RTX 4070'in 10 bin puan alması ve RTX 3090'la aynı seviyeye gelmesi gerektiğini söylüyor. Bu durum RTX 3070 ile karşılaştırıldığı zaman, nesiller arası bir yükseltme için oldukça iyi bir artış.

Tüm bu bilgiler doğruysa, RTX 4070, RTX 3090 ile eşit olacak ve RTX 4080, yeni kartların ilk performans söylentilerinin çoğuyla uyum sağlayan RTX 3080'in iki katı olacak. GPU'ların fiyatı hakkında şimdilik herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak, 40 serisinin piyasaya çıkma tarihine göre değişebilir.

Peki, siz RTX 40 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.