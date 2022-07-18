Bir ülke daha kripto paraları yasakladığını açıkladı

Kripto paraları engelleme girişimlerine Rusya da katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yeni bir yasa tasarısı kapsamında kripto para ile yapılan ödemelerin illegal sayılacağı belirtildi. Putin ayrıca Rus rublesinin, ülkede ödeme için kullanılabilen tek para birimi olduğunu ifade etti.

Putin imzaladı: Rusya'da kripto para ödemesi yasa dışı sayılacak

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı yeni bir yasa tasarısı, kripto para yatırımcılarını üzecek gibi duruyor. Rusya Federasyonu'nun tek resmi para biriminin ruble olduğunu belirten tasarı, kriptoyla ödemeye kapıyı kapattı.

Yeni taslağa göre Rusya, dijital varlıklar ve başta NFT olmak üzere dijital hakların artık maddi değere sahip varlıklar olarak değerlendirmeyecek. Bundan dolayı da dijital varlıklar, mal ve hizmetler için ödeme yöntemi olarak kullanılamayacak.

Kripto para madenciliği için yeni bir yasak mı geliyor?

Putin'in imzaladığı yeni yasa tasarısı ayrıca ülke içinde diğer para birimlerinin de kullanılmasının önüne geçti. Böylece Rus rublesi, ülkede kabul gören tek para birimi olarak teyit edildi.

10 gün içinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa tasarısı, en çok Rusya'daki kripto borsalarını etkileyecek. Putin'in imzaladığı dosyada, "borsa operatörlerinin işlemlerde parasal bir ikame olarak kripto varlıklarının kabulünü reddetmesi" gerektiğine dikkat çekildi.

Rusya'daki ekonomik belirsizlik, binlerce vatandaşın kripto paralara yönelmesine yol açtı. Daha önce bir Putin'e sunulan öneride, yatırım aracı olarak Ethereum ve Bitcoin'in saklanmasına izin vermesi istendi. Binance ve Coinbase gibi platformlar ise ülkenin yasalarına uymayı geçtiğimiz Şubat ayında kabul etmişti.

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