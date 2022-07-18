Bir ülke daha kripto paraları yasakladığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bir ülke daha kripto paraları yasakladığını açıkladı

18.07.2022 21:00
Bir ülke daha kripto paraları yasakladığını açıkladı

Rusya kripto para ile ödeme yapılmasını yasakladı. Putin'in imzaladığı son yasa taslağı, ülkede sadece rubleye izin veriyor.

Kripto paraları engelleme girişimlerine Rusya da katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yeni bir yasa tasarısı kapsamında kripto para ile yapılan ödemelerin illegal sayılacağı belirtildi. Putin ayrıca Rus rublesinin, ülkede ödeme için kullanılabilen tek para birimi olduğunu ifade etti.

Putin imzaladı: Rusya'da kripto para ödemesi yasa dışı sayılacak

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı yeni bir yasa tasarısı, kripto para yatırımcılarını üzecek gibi duruyor. Rusya Federasyonu'nun tek resmi para biriminin ruble olduğunu belirten tasarı, kriptoyla ödemeye kapıyı kapattı.

Bir ülke daha kripto paraları yasakladığını açıkladı

Yeni taslağa göre Rusya, dijital varlıklar ve başta NFT olmak üzere dijital hakların artık maddi değere sahip varlıklar olarak değerlendirmeyecek. Bundan dolayı da dijital varlıklar, mal ve hizmetler için ödeme yöntemi olarak kullanılamayacak.

Kripto para madenciliği için yeni bir yasak mı geliyor?

Putin'in imzaladığı yeni yasa tasarısı ayrıca ülke içinde diğer para birimlerinin de kullanılmasının önüne geçti. Böylece Rus rublesi, ülkede kabul gören tek para birimi olarak teyit edildi.

10 gün içinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa tasarısı, en çok Rusya'daki kripto borsalarını etkileyecek. Putin'in imzaladığı dosyada, "borsa operatörlerinin işlemlerde parasal bir ikame olarak kripto varlıklarının kabulünü reddetmesi" gerektiğine dikkat çekildi.

Bir ülke daha kripto paraları yasakladığını açıkladı

Rusya'daki ekonomik belirsizlik, binlerce vatandaşın kripto paralara yönelmesine yol açtı. Daha önce bir Putin'e sunulan öneride, yatırım aracı olarak Ethereum ve Bitcoin'in saklanmasına izin vermesi istendi. Binance ve Coinbase gibi platformlar ise ülkenin yasalarına uymayı geçtiğimiz Şubat ayında kabul etmişti.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Scholz: 'Gerçek olan, emperyalizmin Avrupa'ya geri döndüğüdür' Scholz: 'Gerçek olan, emperyalizmin Avrupa'ya geri döndüğüdür' Sri Lanka yakıt alımı için Rusya ile görüşüyor Sri Lanka yakıt alımı için Rusya ile görüşüyor
Kaynak: Shiftdelete

Togo Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bir ülke daha kripto paraları yasakladığını açıkladı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:59 Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı
20:37 Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar...
20:23 Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor
20:19 Filenin Sultanları yenildi ama sosyal medyada gündem Zehra Güneş oldu! Mücadelesi takdir topladı
19:55 Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 21:07:42. #1.13#
SON DAKİKA: Bir ülke daha kripto paraları yasakladığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement