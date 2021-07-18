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Bir ülkede daha aşı zorunlu oldu! Özbekistan'da belirli meslek gruplarına aşı olma şartı getirildi - Son Dakika

Bir ülkede daha aşı zorunlu oldu! Özbekistan'da belirli meslek gruplarına aşı olma şartı getirildi

18.07.2021 09:35

Özbekistan'da koronavirüse karşı aşı uygulaması devlet kurumları ve hizmet sektörü çalışanları için zorunlu hale geldi. Alınan kararla söz konusu görevli ve meslek sahiplerinin, 1 Eylül'e kadar Kovid-19'a karşı aşının ilk dozunu, 1 Ekim'e kadar ikinci, 1 Kasım'a kadar ise 3. dozunu olması gerekiyor. Bu sayede aşılamanın yaygınlaşması ve toplumsal bağışıklığın kazandırılması bekleniyor.

Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, şimdiye kadar ülkede isteğe bağlı yapılan aşı uygulaması artık sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlileri, banka, noter, postane, kafe, kuaför, alışveriş, turizm ve diğer hizmet sektörü temsilcileri ile devlet kurumlarının çalışanlarının da aralarında bulunduğu bazı görevli ve meslek sahipleri için zorunlu kılındı.

EYLÜLE KADAR İLK DOZ ŞARTI

Kararla, söz konusu görevli ve meslek sahiplerinin, 1 Eylül'e kadar Kovid-19'a karşı aşının ilk dozunu, 1 Ekim'e kadar ikinci, 1 Kasım'a kadar ise 3. dozunu olması gerekiyor.

ÜNİVERSİTE SINAVLARI AÇIK ALANDA YAPILACAK

Komisyon ayrıca, ülkede yapılacak üniversitelere giriş sınavlarının açık hava alanlarında yapılmasını kararlaştırdı.

Komisyonun kararıyla, ülkedeki kafe, lokanta ve restoranların akşam saat 20.00'ye kadar açık havada faaliyet göstermelerine izin verildi.

ÖZBEKİSTAN'DA AŞILAMA

Kovid-19'a karşı aşı uygulamasının nisan ayında başladığı Özbekistan'a şimdiye kadar Çin üretimi "ZF2001" aşısından 6 milyon 500 bin doz, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria aşısından 660 bin doz, Rus üretimi Sputnik V aşısından da 370 bin doz olmak üzere toplam 7 milyon 530 bin doz aşı ulaşmış bulunuyor. Ülkedeki aşı uygulaması için Vaxzevria, Çin'in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor. Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar ülke genelinde toplam 5 milyon 521 bin doz aşı uygulandı.

Bir ülkede daha aşı zorunlu oldu! Özbekistan'da belirli meslek gruplarına aşı olma şartı getirildi

Özbekistan, Eylül, Kasım, Ekim, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Bir ülkede daha aşı zorunlu oldu! Özbekistan'da belirli meslek gruplarına aşı olma şartı getirildi - Son Dakika Dünya


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