Bir ülkeden daha Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu koronavirüs vakaları nedeniyle uçuşları geçici durdurma kararı alınan ülkelere Brezilya'nın da eklendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" ifadelerine yer verildi.