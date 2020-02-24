"Bir ülkenin gelişmişliğinin en temel göstergesi kadın ve çocuk sağlığıdır"

DOĞUMDA anne ve yenidoğan bebek ölüm oranları ülkelerin gelişmişlik düzeyi hesaplamalarında önemli bir yer tutuyor. İstanbul 'da düzenlenen "Kadın Doğum Günleri Sempozyumu"nda doğum ve kadın sağlığı ele alınırken sempozyumda konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnan İlker Arıkan Türkiye 'nin bu konuda son 10 yılda büyük bir ilerleme kat ettiğini ve yenidoğan bebek ölümünde binde 30 ölümden binde 10'un altına düşürmeyi başardığını belirtti.

"BİR ÜLKENİN GELİŞMİŞLİĞİNİN EN TEMEL GÖSTERGESİ KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞIDIR"

Beykent Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumun ülkedeki kadın sağlığını iyileştirmeye katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Beykent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnan İlker Arıkan, bilimsel bilginin diğer uzmanlara iletilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Arıkan, sözlerine şöyle devam etti: "Bir ülkenin gelişmişliğinin en temel göstergelerinden bir tanesi ülkedeki kadın ve çocuk sağlığıdır. Özellikle gebe sağlığı bu parametreler açısından çok önemlidir. Bilgi günümüzde çok hızlı değişmekte, yeni tedavi yöntemleri çıkmakta, yeni metodlar gelişmekte, bunları meslektaşlarımıza iletmek ve anlatmak en büyük görevlerimizden bir tanesi olarak gündeme gelmekte. Biz de bu bilimsel tartışma ortamlarını arttırarak bilgi birikimini yükseltmeyi hedefliyoruz."

"TÜRKİYE ANNE VE YENİDOĞAN BEBEK ÖLÜM ORANLARINI DÜŞÜRDÜ"

Kadın ve çocuk sağlığı denilince anne ve yenidoğan bebek ölümlerinin ön plana çıktığını belirten Prof. Dr. Arıkan şunları söyledi: "Ülkemizde son yıllarda bu konuda çok büyük aşama kaydedilmiş durumda. Özellikle anne ve yenidoğan bebek ölümlerini çok hızlı bir şekilde düşüren bir ülkeyiz. Bizim yaptığımız toplantılarda bir kadın doğum uzmanı olarak üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri de budur. Özellikle anne ölümlerini bütün dünyadaki gelişmiş ülkelerin azaltmaya çalıştığı gibi bizim ülkemiz de bu konuda son yıllarda çok büyük başarı sarf etmiştir. Şu an 100 bin canlı doğumda yaklaşık olarak 13 anne ölümüne kadar düşürmüş durumdayız bu rakamları. Daha önce 100 bin canlı doğumda yaklaşık 30 anne kaybı yaşanıyordu. Hedeflerimiz bu oranları tek haneli sayılara düşürmek. Özellikle sağlık hizmetlerine ulaşım, ileri sağlık hizmetlerine ulaşım arttıkça bu rakamların daha da aşağıya gideceğini görüyoruz. Özellikle bütün ülke sathına yayılmış sağlık hizmeti ve sağlık hizmetini veren hekimlerin bilgi birikimlerini geliştirmeleri, tecrübelerini geliştirmeleri açısından bu tür toplantılar çok önemlidir. Meslektaşlarımızın bilgiye ulaşımı kolaylaştığı gibi özgür tartışma ortamları da yaratıyor. En büyük amaçlarımızdan bir tanesi de budur. Bunun yanı sıra yenidoğan bebek ölümleri de bir ülkenin en büyük gelişmişlik göstergelerinden bir tanesidir. Şu anda bin canlı doğumda 10'un altına düştü bu ölüm oranları ülkemizde. Kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşımı bütün ülke sathına yaydığımız zaman bu rakamların daha da aşağıya gideceğini umuyoruz."

- İstanbul