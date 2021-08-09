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"Bir Ünite Kan; Üç Can, Üç Fidan" kampanyası dün yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika

"Bir Ünite Kan; Üç Can, Üç Fidan" kampanyası dün yoğun katılımla gerçekleşti

09.08.2021 15:25

Dörtyol Halk Bankası önü Çaylı Caddesi üzerinde saat 10;30'da başlayan kan alma kampanyası havanın sıcak olmasına rağmen gün boyu yoğun bir ilgiyle sürdü. Kan alma aracı içerisinde gerçekleşen bağışta sedyeler gün boyu doldu boşaldı.

10:30 – 17:30 saatleri arasında yapılan kan bağışı kampanyasına Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Bölge Müdürü Tansel Demirel, Dörtyol Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Bölükbaşı, Dörtyol Sosyal Güvenlik Merkezi (SGK) Müdürü Murat Dönmez, Saadet Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Yusuf Çiçek, Dörtyol Kızılay Derneği Başkanı Mevlüt Aydın, Amanos ve Çevre Derneği (AÇED) Başkanı Sabri Özkan, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı'nın danışmanı Kaan Mehmet Tarhan, MHP Dörtyol İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Dörtyol Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Hamza Çankır ve Kan bağışı gönüllüleri kan bağışının yapılacağı alana gelerek start öncesi kampanyaya destek verdi.

Dörtyol Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sedat İskenderoğlu; "09 Ocak 2021 tarihinde Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 93. Yıl dönümü münasebetiyle "İyilik senin kanında var" sloganıyla gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyamızdan yedi ay sonra bu gün "Bir Ünite Kan; Üç Can, Üç Fidan" kan bağışı kampanyamıza yoğun bir ilgi gördük. Geçtiğimiz günlerde Kuzuculu Mahallesi Bülke Mevkiinde yapılmak istenen alçı grafit ocağına karşı Dörtyol'daki Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları Dörtyol Doğa ve Çevre Koruma Platformunun bileşenleri bu kampanyamıza çok önemli katkılar sundular. Ayrıca Dörtyol ve Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin de kampanyaya olan katkıları bizleri için oldukça kıymetli.

4 Ağustos 2021 günü Ocaklı otaban kenarında başlayan ve Kuzuculu sınırları içerisinde devam eden orman yangını hadisesini yaşadık. Bu olayda da Dörtyol halkının el birliği gönül birliği içerisinde bir araya geldiğini müşterek bir mücadeleyi üstlendiklerine şahit olmak ilçemiz adına da oldukça sevindiricidir. Bugünde öyle hem kamu kurumlarının temsilcileri, hem de sivil toplum kuruluşlarımız bu kampanyamızda yanımızdalar. Hepsine şahsım ve cemiyet üyesi arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Dörtyol Kızılay Dernek Başkanı Mevlüt Aydın'da alınan her ünite kanın üç kişiye hayat olduğunu belirterek son dönemde artan orman yangınlarıyla birlikte Kızılay Derneği'nin yapılan her bağış için üç fidanı toprakla buluşturacak bir kampanya başlatmış olduğunu belirterek, bu kampanya sonrasında bağışlanan her kan, üç can ve üç fidan olacak dedi.

Kan bağışı kampanyasında ayrıca Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Manşet Gazetesi Sahibi Musa Kazım Yıldırım'a bu güne kadar 13 defa kan bağışı yapmış olması nedeniyle Bronz Madalya ve şilt takdimini Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu'nu tarafından takdim edildi.

Yine bir tesadüf olarak Musa Kazım Yıldırım'ın 28 defa kan bağışında bulunan ağabeyi Bülent Adnan Yıldırım'a kampanya dahilinde gümüş madalya ve şilt Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy tarafından takdim edildi.

Bir Ünite Kan; Üç Can, Üç Fidan kampanyası dün yoğun katılımla gerçekleşti

milli eğitim bakanlığı, Kan Bağışı, Hisarcık, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Bir Ünite Kan; Üç Can, Üç Fidan' kampanyası dün yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika


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