Bir üniversite daha uzaktan eğitime başlıyor - Son Dakika
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Bir üniversite daha uzaktan eğitime başlıyor

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan üniversiteler de uzaktan eğitim kararı aldı.

Bir üniversite daha uzaktan eğitime başlıyor, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan üniversiteler de uzaktan eğitim kararı aldı. Altınbaş Üniversitesi'nde online eğitim 23 Mart Pazartesi günü başlıyor. Üniversite ayrıca lise öğrencilerine de internet üzerinden Türkçe ve matematik dersi verecek.

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim kararı alan İstanbul Altınbaş Üniversitesi'nde online dersler 23 Mart Pazartesi günü başlıyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, altyapılarının hazır olduğunu söyledi.

"80 ÜLKEYE ULAŞACAĞIZ"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, "23 Mart itibariyle sabah ilk ders ziliyle beraber online eğitime geçiyoruz. Canlı yapılacak her ders kendi saatinde işlenecek. Ancak videoların kaydı alınacak, öğrenciler daha sonra bu derslerin anlatımına ulaşabilecek. 9 fakülte, 3 enstitü ve 3 yüksekokulun tamamında bin 58 ders verilecek. Uzaktan eğitim altyapımız var onu faaliyete geçiriyoruz. Bu online eğitimlerden kendi ülkelerine dönen yabancı öğrencilerimiz de faydalanacak. 80 ülkeye bu vasıtayla ulaşmış olacağız" diye konuştu.

SINAV YOK, ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİ TAKİP EDİLECEK

1,5 yıldır üniversite olarak online eğitim için hazırlık sürecinde olduklarını belirten Prof. Dr. Han, "Öğretim üyeleri de hazır. YÖK kararıyla vize ve finaller, okullarımız tekrar fiziki olarak açılana kadar ertelendi. Hocalarımız öğrencilerin gelişimini takip edecek, ödev verilecek, sınav yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE DE TÜRKÇE VE MATEMATİK DERSİ

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, "Üniverliseli projemiz kapsamında online üzerinden eğitimi sadece kendi öğrencilerimize değil lise öğrencilerine de vereceğiz. 11 ve 12'nci sınıf lise öğrencilerimiz üniversite sınavına hazırlanıyor. Derslerinden geri kalmamaları için bu öğrencilere ulaşacak şekilde bir web sayfası düzenledik. Tıp Fakültesinde görev yapan öğretim üyelerimiz destekleyici dersler hazırlıyor. Hayat tekrar başladığında hazır olup, eksiğimiz olmadan devam etmeyi amaçlıyoruz. İsteyen lise öğrencileri Türkçe ve matematik derslerini web sitemize girerek alabilir. Talebe göre ders türünü ve içeriğini genişletmeyi düşünüyoruz" dedi.


Koronavirüs, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:47 Kaynak: DHA

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