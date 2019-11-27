Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 alımına ilişkin, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu "ABD'ye -F-35'lerle birlikte olamayacağı endişenizi uzmanlar incelesin- dedik"

(İHA)