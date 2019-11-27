"Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 alımına ilişkin, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 alımına ilişkin, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu "ABD'ye -F-35'lerle birlikte olamayacağı endişenizi uzmanlar incelesin- dedik"
(İHA)
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