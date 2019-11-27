Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerin ihtiyaç olduğu için alındığını belirterek, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz" dedi. Çavuşoğlu, "Amerika ziyaretimizde S-400 konusunda mutabık kalmadık. Egemenlik haklarına saygıyı herkes öğrenecek. Artık Türkiye öyle birilerinin dayatmasıyla kararını değiştiren, boyun eğen bir ülke değil" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile işbirliği anlaşması imzaladı. Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Konutunda düzenlenen imza töreni sonrası mevkidaşı Avad ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısının ardından iki bakan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Somali ile Türkiye'nin tarihi bağları olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Türkiye'nin her zaman Somali'ye destek vermeye hazır olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu,"Yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. Ekonomik işbirliğine önem veriyor, bir an önce tamamlamak istiyoruz.. Eğitim ve kültür alanında işbirliğimizi gözden geçirdik" dedi.

"5 BİN ASKERİ EĞİTECEĞİZ"

Somali'nin güvenliğinin önemli olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, verilen eğitimlerle asker ve polislerin eğitileceğini belirterek, "Eğitim askeri ve polislik düzeyinde eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz, beş bin askeri eğiteceğiz. Somali polis özel harekat eğitimine de başladı bakanlığımız, toplam 2 bin polisi eğiteceğiz. Somali güvenliği hepimiz için önemli. Terörle mücadelede, sağlık alanında desteklerimize devam edeceğiz. Somali'de açtığımız Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi bir umuttur. Beş yıl oldu orada hizmetlerin kalitesini artırmamız lazım. Oraya bir heyet gönderip hizmet kalitesini artıracağız. Somalili diplomatlar dünyada takdir ediliyor" diye konuştu.

"EN ETKİLİ YARDIMLARI TÜRKİYE'DEN ALMAKTAYIZ"

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Avad ise, Somali ile Türkiye arasında önemli işbirlikleri olduğunu belirterek, "En etkili yardımları Türkiye'den almaktayız. Yapılan yatırımlardan en etkileyicisi buradan gelmekte. Süregelen insani yardımlarda da destek esirgenmemiştir. Türkiye bizler için çok önemli bir ülke. Uluslararası alandaki liderlik rolünden de büyük mutluluk duymaktayız. Halihazırda güçlü olan kardeş ilişkilerimizi daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Sayın bakan, tüm ricalarımıza karşılık vermiştir. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Bakan kardeşimizi Somali'ye davet etmek isterim. Türkiye'den gelen heyetler Somali'de büyük bir mutlulukla karşılanmıştır"dedi.

"BİR ÜRÜN KUTUDA TUTULMAK İÇİN ALINMAZ"

S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, "S-400'ü neden aldığımızı defalarca açıkladık. Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. S-400 hava savunma sistemi ve ciddi bir maliyeti var. Maliyetten daha çok bizim ihtiyacımız var. Türkiye'nin hava savunma sisteminde eksiği, ihtiyacı var. Üretmediğimize göre almamız gerekir. Müttefiklerimizden alamadığımız için Rusya'nın teklifi makul geldi. ABD ile çok konuştuk bu konuyu. Kendilerine yapıcı tekliflerde bulunduk. Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük, kendilerine yapıcı tekliflerde bulunduk. Bir çalışma grubu oluşturalım, uzmanlar bunu incelesin. NATO bu grubun başını çeksin diye teklif ettik. ABD bu teklifimize bugüne kadar evet demedi" dedi.

"BİZİM BU KONUDA NE YAPACAĞIMIZ KONUSUNDA SÖYLEDİKLERİMİZ SON DERECE NET"

Türkiye'nin S-400 konusunda tavrının net olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "En son Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde gündeme geldi bu konu. Orada Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ifade etti. S-400 veya diğer alımlarda ihtiyaçlarımızın karşılanmasını, hiç kimsenin egemenlik alanımıza girmesine müsaade edilmeyeceğini Cumhurbaşkanımız net şekilde söyledi. Bizim bu konuda ne yapacağımız konusunda söylediklerimiz son derece net. Hiç kimseye bir taahhütte bulunmadık. Bulunmamız mümkün değil, böyle bir hava yaratılmasın. Amerika ile ilişkimizi zehirleyen, olumsuz etkileyen konular var. Bunlardan biri S-400. Amerika ziyaretimizde bu konuda mutabık kalmadık. Görüşlerimiz hala farklı. Basın toplantısında bunu Trump da söyledi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız değişik vesileyle karar verdi. Biz ABD ile konuşmaya devam ederiz ama esasen dayatmacı üslubu ya da yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Bu konuda endişeleri varsa bizim teklifimizi kabul ederler. Bu konu şeffaf şekilde değerlendirilir. Bizim şuanda yeni sistemlere de ihtiyacımız var. Sadece bir ya da iki tane S-400 bataryası bizim için yetersiz. Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Türkiye'nin sınırları çok uzun" ifadelerini kullandı.

"ARTIK TÜRKİYE ÖYLE BİRİLERİNİN DAYATMASIYLA KARARINI DEĞİŞTİREN, BOYUN EĞEN BİR ÜLKE DEĞİL"

Türkiye'nin egemen bir ülke olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, savunma sanayiinde önemli oranda yerli ürün kullanımı olduğunu ifade ederek, "Bu konularda bir ülkeye bağlı kalmak doğru değil. Harekatı bahane ederek birçok ülke bize tedariki durdurmak istiyor. Biz ne yapıyoruz; kendimiz yapıyoruz. Şuanda ihtiyacımızın yüzde 70'inden fazlasını karşılıyoruz. Ama henüz daha dışa bağımlılık var. Bunu da tamamen içeride üretinceye kadar almamız lazım. Türkiye egemen bir ülke. Neden Türkiye Amerika ve Rusya arasında tercih yapmak zorunda kalsın. Kimsenin böyle bir dayatma içinde olmaması lazım. Rusya ile ilişkimizi gayet iyi bir şekilde götürebiliriz, Amerika ile de ilişkimizi sağlıklı götürebiliriz. Ama burada önemli olan karşılıklı yarar ve egemenlik haklarına saygıdır. Buna riayet ettiğimiz zaman beklentiler olur, ikili bölgesel konularda anlaşmazlıklar olur. Diploması yoluyla görüşülerek diyalogla bunların üstesinden gelebiliriz. Ama egemenlik haklarına saygıyı herkes öğrenecek. Artık Türkiye öyle birilerinin dayatmasıyla kararını değiştiren, boyun eğen bir ülke değil" dedi.

"PATRİOT DA ALABİLİRİZ, S-400 DE ALABİLİRİZ"

İhtiyaç doğrultusunda Patriot da, S-400 de alınabileceğini belirten Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ABD olumlu yaklaşıp kongreden onay alabilirlerse müzakere yaparız. Fiyat ve diğer konularda hatta ilk defa bu ziyarette ortak üretim ve teknoloji ile ilgili Amerikalıların bazı olumlu yaklaşımı oldu. Ama bunların garantisi yok. Sözle olmaz. Diğer ülkelerden de alabiliriz. F-35'in ortağıyız. Bugüne kadar çok ciddi yatırım yaptık. F-35 alamadığımız zaman en kötü bizim uçağa ihtiyacımız olduğunda başka alternatife bakmak zorundayız. Hem satmayacaksın değişik bahanelerle hem başka yerden alamayacaksın. Öyle bir dünya yok. Tek taraflı dayatmacı yaklaşım var. Ticarette ve diğer konularda da ABD'nin başlattığı tek taraflı tutumlar var. Biz bunlara karşıyız."

(Hülya Keklik - Erdinç Türkcan/İHA)