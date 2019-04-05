'Bir Usta Bin Usta’ görkemli törenle final yaptı
1 saat önce
Anadolu Sigorta'nın 2010 yılında başlattığı Bir Usta Bin Usta ile 10 yıl boyunca 44 ilde 50 farklı mesleki kurs açıldı ve toplam 1000 usta adayının yetiştirilmesi sağlandı.
Anadolu Sigorta
'nın 2010 yılında başlattığı Bir Usta Bin Usta ile 10 yıl boyunca 44 ilde 50 farklı mesleki kurs açıldı ve toplam 1000 usta adayının yetiştirilmesi sağlandı. Bir Usta Bin Usta projesinin 10'ncı yılı, 4 Nisan
'da düzenlenen gala gecesiyle kutlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:11
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