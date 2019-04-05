Son Dakika Haberleri: 'Bir Usta Bin Usta’ görkemli törenle final yaptı

'Bir Usta Bin Usta’ görkemli törenle final yaptı

1 saat önce

Anadolu Sigorta'nın 2010 yılında başlattığı Bir Usta Bin Usta ile 10 yıl boyunca 44 ilde 50 farklı mesleki kurs açıldı ve toplam 1000 usta adayının yetiştirilmesi sağlandı.

'Bir Usta Bin Usta’ görkemli törenle final yaptı, System.String[]
Anadolu Sigorta'nın 2010 yılında başlattığı Bir Usta Bin Usta ile 10 yıl boyunca 44 ilde 50 farklı mesleki kurs açıldı ve toplam 1000 usta adayının yetiştirilmesi sağlandı. Bir Usta Bin Usta projesinin 10'ncı yılı, 4 Nisan'da düzenlenen gala gecesiyle kutlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:11 

4 Nisan, Anadolu Sigorta, Ekonomi
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