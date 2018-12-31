Bir Vahşet Haberi de Hatay'dan

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27 dakika önce İlandır
Hatay'da gece saatlerinde çöp toplayan temizlik personellerin konteynırın yanında gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı.
Hatay
'da gece saatlerinde çöp toplayan temizlik personellerin konteynırın yanında gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı.
Olay Hatay'ın Merkez
İlçesi Antakya
'nın Haraparası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antakya Belediyesi
Temizlik Personellerinin Tabakhane Caddesinde bulunan konteynırdan çöpleri topladığı sırada gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı. Personellerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ve savcı incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Araştırma Hastanesine götürüldü.
Ellerinin ve ayaklarının bağlandığı tahmin edilen kadının üzerinden kimlik çıkmazken olayı gören temizlik personellerinden biri olay yerinde fenalaştı. Cesedi ilk fark eden kişi olan temizlik personeli 112 ekipleri tarafından tedavi altına alındı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:23 Kaynak: İHA
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