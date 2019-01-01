Bir Vahşet Haberi de Hatay'dan
1 saat önce İlandır
Hatay'da gece saatlerinde çöp toplayan temizlik personellerin konteynırın yanında gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı.
Hatay
'da gece saatlerinde çöp toplayan temizlik personellerin konteynırın yanında gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı.
Olay Hatay'ın Merkez
İlçesi Antakya
'nın Haraparası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antakya Belediyesi
Temizlik Personellerinin Tabakhane Caddesinde bulunan konteynırdan çöpleri topladığı sırada gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı. Personellerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ve savcı incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Araştırma Hastanesine götürüldü.
Ellerinin ve ayaklarının bağlandığı tahmin edilen kadının üzerinden kimlik çıkmazken olayı gören temizlik personellerinden biri olay yerinde fenalaştı. Cesedi ilk fark eden kişi olan temizlik personeli 112 ekipleri tarafından tedavi altına alındı. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı
Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!
İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı
Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı