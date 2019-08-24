Bir vahşet haberi de Samsun'dan... Kızı ve engelli eşini öldüren şahıs polise teslim oldu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, engelli eşini ve kızını öldürdü.

Olay, Bafra ilçesi İshaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Beykoz evde engelli karısı Meryem Beykoz ve kızı Emine Beykoz'a tabancası ile ateş etti. Cinayet sonrası Hasan Beykoz teslim olurken kızı Emine Beykoz'un eşinden boşandığı ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Bafra Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından, öldürülen kadınlar otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.