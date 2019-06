Bir Vali'de Mobbing'e maruz kalabilir

Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi ve Mobbing ile Mücadele Derneği'nin, ortaklaşa düzenlediği eğitim programında Mobbing'in ne olduğu, nasıl ve nerede uygulandığı konusunda eğitim verildi.

Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi ve Mobbing ile Mücadele Derneği'nin, ortaklaşa düzenlediği eğitim programında Mobbing'in ne olduğu, nasıl ve nerede uygulandığı konusunda eğitim verildi. Eğitimde, Erzurum Valisi Okay Memiş'in "Ben bu kentte yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya doğru mobbing görüyorum. Vali de mobinge maruz kalabiliyor" ifadeleri dikkat çekti.



Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen 'Mobbing nedir ne değildir' adlı seminerde kamu karum ve kuruluşlarının yöneticileri mobbing konusunda bilgilendirildi.



Mobbing ve ekonomi, Mobbing ve sağlık, Mobbing'in hukuksal boyutları ile ilgili ayrıntılara yer verilen eğitimde Erzurum Valisi Okay Memiş ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, Erzurum'da astların üstlere karşı ters Mobbing uyguladığını söyledi.



'Mobbing nedir ne değildir' konulu eğitim programında, Mobbing'in ne olduğunu ve Mobbing ile mücadele yollarını, Mobbingle Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doğu Anadolu Temsilci Başkanı Jale Hülya Alcan, Mobbing nedir ne değildir? Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut Mobbing ve ekonomi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Ayşe Gürol Mobbing ve Sağlık konusunu, Mobbing ile Mücadele Derneği Avukatı Haluk Terzioğlu Mobbing ve Hukuk konusunu anlattı.



Mobbing kavramının popüler bir kavram olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Atatürk Üniversitesiyle gurur duyuyoruz. Akademik camiada yönetici olmak çok zor çünkü herkes profesör, Kamu görevlilerin görev alanları belirlenmiş, düzenlenmiş ve cezai işlemle de uygulanıyor. Rüşvet yolsuzluk hakaret darp gibi bir çok olay mevcut ve bu dosyaların her biri benim önümden geçiyor. Mobbing daha farklı bir alan Erzurum bir memur cenneti, aslında bu bir avantaj ama fırsata çevrilmiyor. 2 bin 650 tane sadece akademisyen mevcut, bu potansiyeli girişimci bir kent olduğunuz taktirde avantaja çevirmiş olursunuz" dedi.



Bir Vali'de Mobbing'e maruz kalabilir



Vali Okay Memiş, "Mobbing'e hem maruz kalıyoruz hem de maruz bırakıyoruz. Bir Vali'de Mobbing'e maruz kalabilir, Rektörde kalabilir. 'İhmali sorumluluk yoktur, İcra-i sorumluluk vardır' diye bir söz duymuştum daha önce, şimdi anlıyorum ne anlama geldiğini, iş yapmazsan kimse sana bir şey demiyor, iş yaptığında ise tahkikata uğruyorsun, eleştiriliyorsun ama ne olursa olsun yine de biz bu sorumluluğu aldık, işimizin başındayız. Herkes Mobbing'e maruz kalabilir. Üstlerin astlara uyguladığı ve astların üstleri mobbing var, baskı her zaman yukarıdan gelmiyor" diye kaydetti.



"Bu kentte tersine mobbing daha fazla"



Okay Memiş, "Merhametle devlet yönetimi olmaz. Kimse kimseye baskı yapmayacak ama herkes görevini yapacak. Memur gelip İl müdürüne mobbing yapıyor. Yönetici liyakatli değil ise kilitlenip kalıyor. Ben il müdürlerinden daha iyi çalışıyorum, Memur cenneti olan şehirlerin genel sorunlarından biride il müdürlerinin aciz ve tedirgin oluşları, Unutulmaz yönetici olmak için adil olmak yeterli, elinden hiçbir şey gelmiyorsa adil ol bu yeter. İnsanlara istihdam sağlamak için terleyeceğiz, hizmet için terleyeceğiz" diye konuştu.



Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, Üniversitelerin toplumsal sorunlarını çözmelerine katkı sağlayan hizmet kuruluşları olduğunu belirterek Akademisyen İdari kadro açısından çok geniş bir kadroya sahip olduğunu ve iş yeri sorunlarının en aza indirgenmesi gerektiğini söyledi. 'Mülkün temeli adalettir' sözünü ilke kabul ederek devletler, kurum ve kuruluşlar yönetimi mutlaka adalet ile yapılmalıdır. Şahsın ve üretimdeki kişilerin kul hakkı bağlamında hareket etmeli, bizler iş yeri huzuru için yoğun gayret sarf etmekteyiz. Üniversitemiz bu konuda çalışmalarını yürütmekte ve çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" dedi.



MobDer Genel Başkan Yardımcısı Doğu Anadolu Temsilci Başkanı Jale Hülya Alcan, Mobbing'i anlatırken sistematik bir şekilde yapıldığını, bir amirin çalışanına sinirli bir şekilde bir şey ifade etmesinin mobbing olmadığını belirttti. Mobbing'in en az 2 hafta boyunca devamlı yapıldığı taktirde geçerli olduğunu mesleki durumda veya kişinin sağlığında bir tahribata yol açtığında, uygulanan baskının mobbing diye adlandırıldığını niteledi. Mobbing olan iş yerlerinde " İş performansını engelleyici nedenler, kişiyi görmezden gelmeler, asparagas haberler, dedikodular yaygındır" şeklinde konuşan Alcan, Mobbing'in mağdur, zorba ve izleyici olmak üzere 3 türünün mevcut olduğunu kaydetti.



Mobbing ile mücadele edebilmek için BİMER, CİMER ve ALO 170 no'lu numarayla iletişime geçilip, şikayetlerde bulunulabileceğini söyleyen Alcan, İş yerindeki fikir çatışmasının, fiziksel şiddet ve cinsel şiddetin, kabalığın ve tacizin, mobbing kapsamında yer almadığını ifade etti. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

