Bir vatandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfen 8 buçuk yılda 2 bin 23 adet şiir yazdı - Son Dakika

Bir hastanede hizmetli personel olarak çalışan 47 yaşındaki Nusret Başyiğit, yaklaşık 8 buçuk yıldır şiir yazıyor. Başyiğit, şiirlerini vatan sevgisini konu alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfen yazıyor. Amatör olarak başladığı şiir yazmada kendini geliştiren Başyiğit, geride kalan 8 buçuk yılda 22 bin 184 mısradan oluşan 2 bin 23 şiir yazmayı başardı.

ŞİİRLERİ EVİNİN SALONUNDA SERGİLİYOR

Yazdığı şiirleri metrelerce uzunluğundaki 2 ruloda arşivleyen Başyiğit, son olarak çareyi şiirlerini evinin salonunda sergilemekte buldu. Evinin salonundaki perdelere ve kapıya kadar şiirlerini asan Başyiğit'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlığıysa 5 çocuğunun annesi Ayşegül Başyiğit'i bile kıskandırıyor.

"KİMSEDEN OLUMSUZ BİR TEPKİ ALMADIK"

Şair Nusret Başyiğit, evinin salonunda sergilediği şiirlerini gören vatandaşların fotoğraf çekilmek istediğini belirterek "Malatyalıyım, şiir yazmaya çalışıyorum. Şairim demeyelim, üstatlarımız bize kızar. 2 bin 23 hedefimize yazdığımız 2 bin 23 şiirimize yaklaşık 8 buçuk yıl önce başladım. İlk önce 6 bin mısralık 200 metre uzunluğunda rulo halinde, el yazması 'Candır, Cenettir Benim Ülkem' isimli bir şiir yazdım. Onu bitirdikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın ve bu kutlu davaya gönül vermiş bütün insanları bir fotoğrafla, şiirle bütünleştirerek 2 bin 23 hedefimize 2 bin 23 şiir yazdım. Bu şiirlerimizi hem 520 metre uzunluğunda rulo halinde yaptık hem de evimizin salonunda sergiledik. Değerli dostlarımız gelip, bakıp okuyorlar. Beğenmeyen de oluyor. Ben işin en rahat kısmını burada seçtim, 8 buçuk yılda yazdığım şiirleri yazmak çok zordu. En rahat kısmı bu oldu çünkü ruloları indirip, kaldırması zor oluyor. Yer bulmak zor oluyor, eşime nazım geçtiği için evi kiraladık sayılır. Evimizin salonunu boşalttık, bu şekilde şiirlerimizi sergiliyoruz. Şimdiye kadar gören hiç kimseden olumsuz bir tepki almadık, zaten hedefimiz belli. Kutlu davamıza 2 bin 23 şiir yazdık. Şiirlerimiz toplam 22 bin 184 mısra oldu. Özellikle fotoğraf çekmek için gelen çok oluyor. Onlara da kapımız açık isteyen gelip fotoğraf çekebilir" dedi.

"SEVGİSİNİ KISKANIYORUM"

Şair Nusret Başyiğit'in eşi Ayşegül Başyiğit, eşinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlığını kıskandığını belirterek "5 çocuk annesiyim, 22 yıllık evliyim. Eşim şairdir. Evin içinde şiir yazıyor. Geceleri uyanıyoruz, bakıyoruz ki şiir yazıyor. Sürekli yazıyor. Bu durumdan mutluyum ama sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini kıskanıyorum. Eşimin bana 1-2 defa şiir yazdığı oldu. Yazıyor bazen. Şiirlerini bu sefer evimizin salonunda sergiledi. Bende destek oluyorum. Bu duruma kızmıyorum, hayat müşterek. Birbirimizi anlayışla karşılamalıyız. Salonda da güzel durdu, güzel oldu. Gelen misafirlerimizde beğeniyorlar. Perdelere kadar şiir asmış daha ne diyebilirim. Sözün bittiği yer diyelim" ifadelerini kullandı.