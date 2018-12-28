Son Dakika Haberleri: Bir Vatandaş İnşaat Halindeki Binanın 3. Katından Düşerek Yaralandı

Bir Vatandaş İnşaat Halindeki Binanın 3. Katından Düşerek Yaralandı

1 saat önce

Sinop'ta bir vatandaş belirlenemeyen bir sebeple inşaat halindeki binanın 3. katından düşerek yaralandı.

Bir Vatandaş İnşaat Halindeki Binanın 3. Katından Düşerek Yaralandı, System.String[]
Sinop'ta bir vatandaş belirlenemeyen bir sebeple inşaat halindeki binanın 3. katından düşerek yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında eski Kumsal Otel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Özdemir (63) isimli bir vatandaş belirlenemeyen bir sebeple inşaat halindeki binanın 3. katından düştü. İnşaatta çalışan işçilerin olayı fark etmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden güçlükle çıkararak, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:49 Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otel Müdüründen Stajyer Öğrenciye Taciz: Karımı Boşayıp Seninle Evleneceğim Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi

Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 16:03:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Vatandaş İnşaat Halindeki Binanın 3. Katından Düşerek Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]