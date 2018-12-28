Bir Vatandaş İnşaat Halindeki Binanın 3. Katından Düşerek Yaralandı
1 saat önce
Sinop'ta bir vatandaş belirlenemeyen bir sebeple inşaat halindeki binanın 3. katından düşerek yaralandı.
Sinop
'ta bir vatandaş belirlenemeyen bir sebeple inşaat halindeki binanın 3. katından düşerek yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında eski Kumsal Otel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Özdemir
(63) isimli bir vatandaş belirlenemeyen bir sebeple inşaat halindeki binanın 3. katından düştü. İnşaatta çalışan işçilerin olayı fark etmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden güçlükle çıkararak, Sinop Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:49 Kaynak: İHA
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