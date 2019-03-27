Bir ve Beraber Olursak Aşamayacağımız Hiçbir Şey Yok"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Hükümetiyle, belediyesiyle, kooperatifiyle, esnafıyla bir ve beraber olursak aşamayacağımız hiçbir şey yok." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Hükümetiyle, belediyesiyle, kooperatifiyle, esnafıyla bir ve beraber olursak aşamayacağımız hiçbir şey yok." dedi.



Ağbal, Kastamonu'da, Maslak Sanayi Sitesi esnaflarıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir proje olduğunu belirtti.



Kastamonu ekonomisine değer katacak, üretimi ve istihdamı artıracak olan projeye hükümet olarak sahip çıktılarını ifade eden Ağbal, "Ben Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü kendisine de anlattığımızda aynı ölçüde kendisi de bu projeye ilgi ve alaka gösterdiler. En son Cumhurbaşkanımıza 2019 Yatırım Programı'nı arz ettiğimde bu projeden de bahsettiğimde kendileri de büyük bir memnuniyetle Kastamonu'daki bu küçük sanayi sitesinin yatırım programına dahil edilmesi hususundaki teklifimizi kabul ettiler. Ben sizler adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.



Projenin önemine değinen Ağbal, şunları söyledi:



"Şimdi artık programa girmiş bir projeyle ilgili konuşuyoruz. Bir an önce çizimleri yapılan, taslakları oluşturulan bu projenin nihai uygulama projelerinin yapılması, arkasından da bununla ilgili kaynağın temin edilmesi gerekiyor. Bu aşamalarda da Kastamonu'yu seven bir kardeşiniz olarak, bu işlerle ilgili görevli bir kurumun başında bir kardeşiniz olarak, bundan sonraki aşamalarda da bu projenin süratle hayata geçmesi ve en kısada sürede tamamlanması için elimden gelen her türlü desteği vereceğim. Aslında bu proje birçok bakımdan önemli. Burada Cumhurbaşkanımızın liderliği, hükümetimizin esnafımıza, sanayicimize olan olumlu bakış açısı, belediye başkanımızın, milletvekilimizin bu projeye sahip çıkmaları ve 600'ü aşan girişimcimizin bu projeye inanarak bu kooperatife üye olmanız bizi bugünlere getirdi. Dolayısıyla hükümetiyle, belediyesiyle, kooperatifiyle, esnafıyla bir ve beraber olursak aşamayacağımız hiçbir şey yok."



Sanayi sitesinin çevreci olacağını belirten Ağbal, "Sanayi sitesinde camisi, sosyal donatıları, çıraklık okulları olacak. Çok güzel alt yapısı olacak. Yağmur suyu toplanıp depolanacak. Yağmur suyu bile israf edilmeyecek. Orijinal taraflarından biri de bütün dükkanların çatısı güneş panelleri ile donatılacak. Dolayısıyla güneş enerjisini de kullanmak suretiyle küçük sanayimizin ihtiyacı olan enerjiyi burada üretmiş olacağız. Yeşil bir sanayi sitesi, enerji verimliliğini esas alan bir sanayi projesi, insanı merkeze koyan bir sanayi projesi, sizlerin işini, aşını büyütecek bir proje olacak."



Ağbal, sanayi sitesinin Kastamonu'daki önemli bir gereksinimi karşılayacağını kaydetti.



Programa, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kooperatif Başkanı Mehmet Sirkecioğlu ve sanayi esnafı katıldı.

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