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Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmen Adaylarının Dikkatine - Son Dakika

Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmen Adaylarının Dikkatine

21.06.2021 16:05
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Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmen aday sınavları 24 Haziran 2021 tarihinde, sağlık ve korunma tedbirleri koşulları sağlanarak İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılacaktır.

Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmen aday sınavları 24 Haziran 2021 tarihinde, sağlık ve korunma tedbirleri koşulları sağlanarak İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılacaktır.

Adayların 24 Haziran 2021 tarihinde saat 09: 00'da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmeni Sınavına katılacak adaylar TSSF Donanımlı Dalış Talimatı Madde 12'de belirtilen sınav kapsamında, Güncel TSSF/CMAS Bir, İki ve Üç Yıldız Dalıcı Kitapları, Pratik Eğitim Eğitmen El Kitabı ve CD si, zorunlu oldukları uzmanlıkların teorik ve pratik becerileri ile mevcut Yönetmelik ve Talimatlardan sorumlu olacaklardır.

Sınav günü tüm adayların T. C. sınırları içerisinde geçerli ve resimli kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik gösteremeyen adaylar sınava alınamayacaklardır.

Kesin liste ilan edildikten sonra, sınava katılmayanlara gerekçesine bakılmaksızın başvuru bedelinin yarısı iade edilir.

Adaylar, diğer tüm hususlar için sitemizde yayınlanan Sınav Rehber'lerini inceleyebilirler.

Belirtilen listeler evrak teslimi ile sıralanmış ve listelenmiştir.

BİR YILDIZ DONANIMLI DALIŞ EĞİTMEN ADAYLARI

İSTANBUL

ABDUSSAMED KARAARSLAN AHMET EMİRHAN TÜLÜ ALPER ANGIN ATABERK GÜNEŞ AYŞEGÜL DAĞDAGÜL BARAN EMRE ARSLAN BEDİRHAN KÜLCÜ BERKE ÜÇVET BURHAN KUTURMAN BÜLENT TATLISÖZ CAN ERKAN ÇAĞATAY AL ÇAĞRI GÜRTEKİN DEMET DENİZ DENİZ TORUN DURAKHAN ZEYBEK EMRE KARAÇAVUŞ EREN BALABAN EREN KUYUMCU ERKAN TÜRKER ERTAÇ İNANOĞLU FATMA DUMAN FIRAT GÖKÇEN GÜL DEMİRCİ GÜLSÜN MEMİ HALUK MAYHOŞ HASAN KÖŞKOĞLU HASAN TÜRKER HİKMET İLKER ÇAKIT İLKER GÜNGÖR İLKER TAN KEMAL KORKMAZ MAZLUM KİBAR MERİÇ DURMAZ MUSTAFA ALTINAY MUSTAFA ATAY NURDAN DOĞAN OĞUZHAN ZEYBEK OKTAY ABDİK ONUR ACAR ONUR GEDİK OSMAN YURDASAL ÖZGÜR DEMİRTAŞ ÖZGÜR ŞAHİN SELEN KÖSEDAĞI SEZGİN VARDAR ŞEBNEM ACAR ŞEVVAL ACAR TURGAY ÖZKURT ULAŞ ÜNDAR YAŞAR OZAN ÖZTÜRK YUSUF SABİH YÜCETAŞ İZMİR

AHMET GÜL ALİŞAN KILIÇ ALPER DAĞDEVİREN BATUHAN BEŞKAZALI BURAK UZAL CAHİDE AKIN COŞAR ÇAR ÇAĞLA İPEK AZAZİ ÇAKIR TOP DOĞUKAN ESEN EMRE AYDIN EMRE SÖKEN ENDER DÖKEN ENGİN TUNÇEL ERHAN TÜRKMEN FARUK OZAN ŞİRİN GÜLÇİN CÖMERT HAKAN AKSU HALUK EĞEN HASAN MEMİLİ İSMAİL BİTEN KUTLUAY SEVİM KUTSAL ULUKAYA MEHMET UTKU MIZRAK NECMETTİN DALAR NUR ŞENYÜZ OĞULCAN ESEN OĞUZ ÖZ OĞUZHAN SOYUPEK ONUR AYTIŞ ONUR YILDIRIM ORHAN ÖZTÜRK ORKUN KURT OSMAN ALTINTAŞ OSMAN CEM ÖZCAN ÖZKAN ŞENDİL SERKAN KOÇ UFUK SARIOĞLU UMUT TANRIKULU YİĞİT ÇİFTÇİ ZEYNEL BEKTAŞ ANKARA

AHMET KOÇ AHMET SERKAN ÇELEN AHMET TUNCA AYDOĞMUŞ DERYA TÜRK HÜSEYİN TAÇLAN SEVER İSMAİL BUĞRA GEZGİN KENAN KARAKAYA MEHMET FATİH DERELİ MUHAMMET UĞUR YILMAZ SAFİYE KÖSE ŞÜKRÜ BÜYÜKKESKİNLİ TAYFUN DEMİREL TUNAY TOPAL YAVUZ EREN GÖKTAŞ İKİ YILDIZ DONANIMLI DALIŞ EĞİTMEN ADAYLARI

İSTANBUL

AHMET YUMURTACI KEMAL GÖKOĞLU MELİH KAAN KÜÇÜK MELİKCAN YENİŞEN MESUT DAĞDAGÜL NURİ ONUR SERHADLI VOLKAN TUNÇ İZMİR

CAN AKSAKAL ENGİN HINÇER FIRAT ÇELİK JEHAT ATAN KORAY ŞENER ORHAN SALİH ÇUBUKÇU ÖMER FURKAN SÜNER ÖZCAN YURTSEVEN ANKARA

AHMET ERDEM DİLAY KÜÇÜK İBRAHİM YILDIRIM MENEKŞE KESKİN NİZAM KAYA RAKIP YAŞAR SAVAŞ TOYATA SEÇKİN ÇOPUR

Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmen Adaylarının Dikkatine

İstanbul, Haziran, Ankara, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bir ve İki Yıldız Dalış Eğitmen Adaylarının Dikkatine - Son Dakika


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