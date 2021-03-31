Bir ve iki yıldız dalış eğitmen sınavları, 29 Nisan'da yapılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, bir ve iki yıldız dalış eğitmen sınavlarının Ankara, İzmir ve İstanbul'da 29 Nisan Perşembe günü yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, sınavların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, gerekli tedbirler alınarak, yazılı ve uygulamalı düzenleneceği belirtildi.
40 eğitmenin katılabileceği sınavlara başvurular, 22 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Kaynak: AA
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