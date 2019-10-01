Son Dakika Haberleri: Bir Vedat Muriqi etmediler!
Son Dakika Spor Haber

Bir Vedat Muriqi etmediler!

1 saat önce

F.BAHÇE'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi, ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor.

Bir Vedat Muriqi etmediler!, System.String[]

F.BAHÇE'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi, ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Öyle ki; sezon başından bu yana sarı lacivertli formayı 6 lig maçında giyen Vedat, 3 gol ve 1 asistlik katkı verip son sezonlardaki en başarılı forvet grafiğine imza atarkenyalnızca rakip santrforları değil geçtiğimiz 2 sezona dönük rakamlara bakılınca kendi takımının yıldızlarını da geçti.


Hiçbiri onunla yarışamadı


GAZİŞEHİR, Başakşehir ve Ankaragücü filelerini 1'er kez sarsan Vedat, A.Gücü maçında 1 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Slimani, Soldado ve Frey'in ilk 6 maçlık lig performanslarının toplamı (2 gol, 1 asist) dahi Kosovalı golcüyü geçemedi. Bir önceki sezonda Soldado, Fernandao ve Janssen'den oluşan forvet üçlüsünün ilk 6 maçlık istatistikleri de (3 gol) Muriqi'yi geride bırakamadı.


Sırrı: Ekstra çalışmalar


SÜPER Lig'in başlangıcına damga vuran Vedat Muriqi'nin başarı sırrının, sürekli ekstra çalışmalar yapması olduğu belirtildi. İdmanların ardından 2025 dakika yan top, hava topu ve bitiricilik çalışan Vedat'ın bu çabalarının karşılığı,  0-0 sona eren Galatasaray derbisinde de gözle görüldü, rakamlara yansıdı. Fenerbahçe'nin geçen yıllara göre hücum hattında daha aktif olmasının da etkisiyle Vedat, Galatasaray forveti Falcao'ya fark attı.

Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Babel'i kulübeye çekiyor
Aziz Yıldırım ile hakim arasında ilginç diyalog: Ona biz karar vereceğiz Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu Ersun Yanal'dan Deniz Türüç'e uyarı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 09:55:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Vedat Muriqi etmediler!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]