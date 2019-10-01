Bir Vedat Muriqi etmediler!

F.BAHÇE'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi, ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Öyle ki; sezon başından bu yana sarı lacivertli formayı 6 lig maçında giyen Vedat, 3 gol ve 1 asistlik katkı verip son sezonlardaki en başarılı forvet grafiğine imza atarkenyalnızca rakip santrforları değil geçtiğimiz 2 sezona dönük rakamlara bakılınca kendi takımının yıldızlarını da geçti.



Hiçbiri onunla yarışamadı



GAZİŞEHİR, Başakşehir ve Ankaragücü filelerini 1'er kez sarsan Vedat, A.Gücü maçında 1 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Slimani, Soldado ve Frey'in ilk 6 maçlık lig performanslarının toplamı (2 gol, 1 asist) dahi Kosovalı golcüyü geçemedi. Bir önceki sezonda Soldado, Fernandao ve Janssen'den oluşan forvet üçlüsünün ilk 6 maçlık istatistikleri de (3 gol) Muriqi'yi geride bırakamadı.



Sırrı: Ekstra çalışmalar



SÜPER Lig'in başlangıcına damga vuran Vedat Muriqi'nin başarı sırrının, sürekli ekstra çalışmalar yapması olduğu belirtildi. İdmanların ardından 2025 dakika yan top, hava topu ve bitiricilik çalışan Vedat'ın bu çabalarının karşılığı, 0-0 sona eren Galatasaray derbisinde de gözle görüldü, rakamlara yansıdı. Fenerbahçe'nin geçen yıllara göre hücum hattında daha aktif olmasının da etkisiyle Vedat, Galatasaray forveti Falcao'ya fark attı.