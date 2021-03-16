Bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada, aynı aileden 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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