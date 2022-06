Bir Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesini aldı!

Xiaomi son dönemde yeni akıllı telefon serisi olan Xiaomi 12'ye odaklanmış durumda. İlk olarak 12 ve 12 Pro modellerini satışa sunan şirket, şimdi de 12 Ultra'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Fakat eski telefonlarını da unutmuş değil. Zira bugün itibariyle mi 10 5G, Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesini aldı.

Mi 10 5G, Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi aldı: Hangi telefonlar alacak?

Bugün itibariyle Xiaomi, mi 10 5G modeli için Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesini yayınlamaya başladı. Fakat her ülkeye ve her cihaza aynı anda sunulmadığını belirtelim. Yani eğer bu cihazı kullanıyorsanız, an itibariyle güncelleme size ulaşmamış olabilir. Dolayısıyla biraz vakit geçtikten sonra tekrar kontrol etmelisiniz.

Tabii bu cihaz Xiaomi'nin büyük güncelleme paketi içerisindeki tek model değil. Nispeten eski modeller Android 11, yeniler ise Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi alıyor. Cihazınıza bu sürümün gelip gelmeyeceğini aşağıdaki listeden kontrol edebilirsiniz.

MIUI 13 güncellemesi alacak tüm cihazlar

Not: Listede Xiaomi 12 Ultra gibi henüz tanıtılmayan, ancak gelmesi kesinleşen modeller de bulunuyor.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi mi 11 Lite 4G

Xiaomi mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi mi 11

Xiaomi mi 11i

Xiaomi mi 11 Ultra

Xiaomi mi 11 Pro

Xiaomi mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi mi Note 10 Lite

Xiaomi mi 10

Xiaomi mi 10 Pro

Xiaomi mi 10 Lite

Xiaomi mi 10 Lite Zoom

Xiaomi mi 10 ultra

Xiaomi mi 10T

Xiaomi mi 10T Lite

Redmi Note 11

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10T Japan

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 Power

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10 2022

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

POCO M4 Pro 4G

POCO M4

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO X4 GT+

POCO F4

POCO F4 Pro

POCO F3

POCO F3 GT

POCO C40

POCO C40+

