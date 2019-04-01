Bir Yanda 'Cumhur İttifakı' Bir Yanda 'Millet İttifakı' Seviniyor
43 dakika önce
Bir yanda 'Cumhur İttifakı' bir yanda 'Millet İttifakı' seviniyorGİRESUN - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Giresun'da 2 dönemdir CHP'de olan merkez belediyesi Cumhur İttifakı adayı AK Partili Aytekin Şenlikoğlu kazandı.
Bir yanda 'Cumhur İttifakı' bir yanda 'Millet İttifakı' seviniyor
GİRESUN - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Giresun
'da 2 dönemdir CHP
'de olan merkez belediyesi Cumhur İttifakı adayı AK Partili Aytekin Şenlikoğlu
kazandı.
İki partinin il binası da 20 metre arayla olunca AK Parti ve CHP'liler arasında 'biz kazandık' sevinçleri başladı. Bir yanda 'İzmir
Marşı' çalınırken diğer tarafta ise 'Ölürüm Türkiye
' Türküsü ile kutlamalar yapıldı. Her iki partiden de resmi bir açıklama yapılmazken, gözler Giresun'da Merkez
İlçe Seçim Kurulu'ndan yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:25 Kaynak: İHA
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