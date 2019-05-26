Son Dakika Haberleri: Bir yanda sevinç, diğer yanda hüzün

Bir yanda sevinç, diğer yanda hüzün

6 saat önce

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci karşılaşmasından Hatayspor'un, Adana Demirspor karşısında 3-2 galibiyetle sahadan ayrılması sonrasında bir taraf sevinirken, diğer tarafta ise üzüntü vardı.

Bir yanda sevinç, diğer yanda hüzün, System.String[]
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci karşılaşmasından Hatayspor'un, Adana Demirspor karşısında 3-2 galibiyetle sahadan ayrılması sonrasında bir taraf sevinirken, diğer tarafta ise üzüntü vardı.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. 0-0'ın rövanşında Hatay ekibi, Adana temsilcisini 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Maçın sonunda Hataysporlu futbolcular ve taraftarlar sevinirken, Adana Demirspor tarafında ise üzüntü vardı. Hataysporlu futbolcular, büyük hüzün yaşayan Adana Demirspor oyuncularını teselli etti. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:51 Kaynak: İHA
Adana Demirspor, Adana, Spor
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