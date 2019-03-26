Bir Yaşındaki Bebek Balkondan Düştü
1 saat önce
Kağıthane'de 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen bir yaşındaki bebek, ağır yaralandı.
Kağıthane
'de 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen bir yaşındaki bebek, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye
Mahallesi'nde Zümra D. isimli 1 yaşındaki bebek, 6. katta bulunan evinin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından yakınlardaki bir özel hastaneye götürüldü.
Daha sonra Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:39 Kaynak: AA
Son Dakika! Kayseri Havalimanında Silah Sesleri! Yaralı Polisler Var
Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm
İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor