Son Dakika Haberleri: Bir Yaşındaki Bebek Balkondan Düştü

Bir Yaşındaki Bebek Balkondan Düştü

1 saat önce

Kağıthane'de 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen bir yaşındaki bebek, ağır yaralandı.

Bir Yaşındaki Bebek Balkondan Düştü, System.String[]
Kağıthane'de 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen bir yaşındaki bebek, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde Zümra D. isimli 1 yaşındaki bebek, 6. katta bulunan evinin balkonundan düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından yakınlardaki bir özel hastaneye götürüldü.

Daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:39 Kaynak: AA

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