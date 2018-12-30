Son Dakika Haberleri: Bir Yaşındaki Çocuk Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Öldü

Bir Yaşındaki Çocuk Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Öldü

22 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bir Yaşındaki Çocuk Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Öldü, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kargınışıklar Mahallesi'nde yaşayan İsmail (30) ve Melahat Yıldırım (26) çifti, bir yaşındaki kızı Hazal'ı uyuttuktan sonra akşam yemeği için diğer odaya geçti.

Daha sonra odaya geri dönen Yıldırım çifti, çocuğun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark etti.

Ailesi tarafından Demirci Devlet Hastanesi'ne götürülen Hazal Yıldırım, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Küçük kızın ölüm haberini alan aile fertleri sinir krizi geçirdi. Hastane yetkilileri aileyi sakinleştirmekte zorlandı.

Öte yandan İsmail ve Melahat Yıldırım çiftinin 8 yıl önce evlendiği, gördükleri tedavi sonrasında Hazal'ı kucaklarına aldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:59 Kaynak: AA

Manisa, Demirci, 3. Sayfa
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