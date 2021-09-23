Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi - Son Dakika

Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi

İngiltere'nin pandemi nedeniyle Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması sonrası 129 yolcusu ile ilk İngiliz turist kafilesi Dalaman'a indi.

MUĞLA - İngiltere tarafından pandemi nedeniyle Türkiye'ye seyahat kısıtlamasının sonra 129 yolcusu ile ilk turist kafilesini taşıyan uçak Dalaman Havalimanına indi.

İngiltere'nin Birmingham kentinden yola çıkan uçak Dalaman havalimanına inişinden sonra yolcular pasaport kontrolü sonrası tatillerini geçirecekleri otellere taşındı.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, sezonu Kasım ortalarına kadar uzatmak istediklerini belirtti. Eylül ayı sonuna kadar 376 uçuş gerçekleşeceğini belirten Ayaz, "İngiltere heyecanla burayı bekliyorlardı. Burası önemli bir böğle. Bugün 10 uçuşumuz var. İlk ucumuzda 129 yolcumuz geldi. Ay sonuna kadar 376 uçuş bekliyoruz. Ekim sonuna kadar tahminen 60 bin yolcumuz gelecek. Ama hedefimiz Kasım'a uzatmak. Kasım 15'ine kadar uzatabildiğimiz takdirde güzel bir sezon kapanışı olacak. Bu bölge için de heyecan. İngiliz yolcularımız için de heyecanlı oldu. Yaklaşık birer saat arayla 10 uçumuz daha gerçekleşecek. Birçok turizm destinasyonundaki otellerimiz kapanışını yapmadılar bu uçuşların gerçekleşmesi için. Ağırlıklı olarak Marmaris ve Fethiye" dedi.

Dalaman'a iniş yapan İngiliz turistler 1 yıllık sürecin ardından tekrar Türkiye'de oldukları için mutlu olduklarını açıkladılar.