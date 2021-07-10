Bir yıl içinde 3. tekli

Kısa aralıklarla yayımladığı şarkılar ile kendi kulvarının günden güne büyüyen isimlerinden birine dönüşen Ali Dündar, yakın zamanda da kendi youtube sayfasında yorumladığı akustik projeleri yayınlamaya başlayacak. Arabesk müziğin yeni nesil temsilcilerinin en dikkat çekici isimlerinden Ali Dündar'ın yeni teklisi 'Şimdi Pişmanım'ın, sözü Ali Dündar&İbrahim Haholu, müziği Erol Ersoy Cesur'a düzenlemesi Fırat Deniz Haznedaroğlu ait Utku Ünsal'ın mix'ini, Emre Kıral'ın mastering'ini yaptığı şarkıda usta müzisyenler Ömer Göktepeliler (yaylı tamburbas), Çağlar Haznedaroğu (bass gitar ve elektro bağlama), Serhan Yasdıman (gitar) ve Türker Çolak( perküsyon) enstürmanları ile katkı sağladı. Şarkının ruhuna ve dokusuna uygun görsel hikayenin video klip yönetmenliğini, Gece Uzun'da da birlikte çalıştığı Mustafa Kalıpçıoğlu üstlendi. Müzisyen kimliği ile yıllarca sahnede usta işi performanslar sergileyen Ali Dündar, yenilikçi tavrı ve iç yakıcı güçlü vokali ile kariyerinin en parlak zamanlarını kitlesiyle beraber yaşamaya başladı.
Söz & Müzik: Erol Ersoy Cesur
Aranje: Fırat Deniz Haznedaroğlu
Yaylı Tambur: Ömer Göktepeliler
Gitar: Serhan Yasdıman
Bass Gitar, Elektro Bağlama: Çağlar Haznedaroğlu
Perküsyon: Türker Çolak
Mix: Utku Ünsal
Mastering: Emre Kıral
Yapım: Locca Records
Yapımcı: Ömer Faruk Ciğer, Ersin Özel
Yönetmen: Mustafa Kalıpçıoğlu
Prodüksiyon: Tolga Atay
Prodüksiyon Menajeri: Göktuğ Erarslan
Drone: Ömer Faruk Ciğer
ŞİMDİ PİMANIM
Yüzüme gülerken çok vuran oldu
Ne dost belli kardeş ne de düşmanım
Tükendi gençliğim hayatım soldu
Bir vefasız sevdim şimdi pişmanım
Aşk nedir bu mu? Zevki neşesi.
Elimden düşmüyor içki şişesi.
Mekanım gurbetin kuytu köşesi.
Bir vefasız sevdim, şimdi pişmanım.
Manasız bakınır, ıslanmış gözüm.
Boğazımda düğüm, onlarca sözüm.
Günahım neydi gülmedi yüzüm.
Bir vefasız sevdim, şimdi pişmanım.
Dilemem felekten bir kere aman.
Bugünüm dünümden daha da yaman.
Beşinci mevsime erişti zaman.
Bir vefasız sevdim, şimdi pişmanım.
Aşk nedir bu mu? Zevki neşesi.
Elimden düşmüyor içki şişesi.
Mekanım gurbetin kuytu köşesi.
Bir vefasız sevdim, şimdi pişmanım.
Manasız bakınır, ıslanmış gözüm.
Boğazımda düğüm, onlarca sözüm.
Günahım neydi gülmedi yüzüm.
Bir vefasız sevdim, şimdi pişmanım.
Son Dakika › Magazin › Bir yıl içinde 3. tekli - Son Dakika Magazin