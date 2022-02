Bir yıl içinde 4 kez baba olan isim, sekizinci bebeğinin cinsiyetini helikopterle duyurdu - Son Dakika

Şov dünyasının farklı kadınlardan en çok çocuk sahibi olan ünlüsü olarak bilinen Nick Cannon, sekizinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü yıldız ve sevgilisi Bre Tiesi, kısa bir süre sonra dünyaya gelecek olan bebeğin cinsiyetini havadan duyurdu.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ HAVADAN DUYURDU

Nick Cannon ile Bre Tiesi, cinsiyet açıklama partisi için tepeden tırnağa beyazlara büründü. İlk bebeğini bekleyen Treisi, giderek büyüyen karnını gözler önüne seren bir elbise giydi. Süsleme için de pembe, mavi, beyaz ve turuncu renkli balonlar kullanıldı. Sürpriz ise parti sırasında gökyüzünde süzülen bir helikopter aracılığıyla duyuruldu. Cannon ile Tiesi'nin bebeğinin erkek olacağı, bir helikopterden serpiştirilen mavi konfetiler aracılığıyla açıklandı.

HAYATINI KAYBEDEN OĞLUNDAN ÖZÜR DİLEDİ

Ünlü komedyen, sevgilisi Tiesi ile birlikteliğinden doğacak bebeğin duyurusunda Aralık ayında kaybettiği oğlunu andığı için özür mesajı yayınladı. Bir bebeğe sahip olacağı haberini verirken bir diğer bebeği kaybetmiş olmanın acısından bahsetmesi gerekmediğini söyleyen Cannon, iki olayın 'hayatının birbirinden ayrı anları' olduğunu, her ikisinin de ayrı ayrı saygıyı hak ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı, " "Yas bir süreç ve ben hala yas tutuyorum. Her gün ve ben ve Alyssa, ailemiz hala bununla uğraşıyoruz. Garip göründüğünü biliyorum çünkü insanlar zamanlamayı anlamaya çalışıyorlar ve bunların hiçbiri aslında önemli değil. Biliyorsunuz bir çocuğumuzu kaybettik. Oğlum Zen'i seviyorum ve her zaman da seveceğim. Yeni çocuğumu da seveceğim ve o andan itibaren her çocuğu seveceğim. Ben sorumlu bir insanım, her şeyin tüm sorumluluğunu alıyorum, bu yüzden neden olmuş olabileceğim ekstra acı veya kafa karışıklığı için ilgili herkesten içtenlikle özür diliyorum." dedi.

1 YIL İÇİNDE 4 KEZ BABA OLDU

Ünlü komedyen, geçen yılın haziran ayında, birbirine yakın zamanlarda farklı kadınlardan dünyaya gelen bebekleriyle konuşulmuştu. Cannon'ın bir süre birlikte olduğu DJ Abby De La Rosa, bu yıl haziran ayında Zion ve Zillion adını verdiği ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Zion ve Zillion, Nick Cannon'ın sahip olduğu tek ikizler değil. Cannon, ünlü şarkıcı Mariah Carey ile 2008'de başlayıp 2016'da biten evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuk babası olmuştu. Cannon ile Mariah Carey'nin evliliğinden dünyaya gelen Moroccan Scott ve Monroe, şu anda 10 yaşında. Çiftin boşanmasından bu yana ikizler anneleri Mariah Carey ile yaşıyor. Nick Cannon'ın Britanny Bell ile birlikteliğinden de 3 yaşında Golden adında bir oğlu ve 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Powerful Queen adında bir de kızı bulunuyor. Nick Cannon, 2021 yılının yaz aylarında bir yıl içinde dört kez baba olmasıyla gündeme oturmuştu. Cannon, bu konu hakkında da kendi radyo programında konuşmuştu. O dönemde yedi çocuk babası olan Cannon, bu konuda bütün çocuklarına bilerek ve isteyerek sahip olduğunu açıklamıştı.

"İSTESEYDİM DAHA FAZLA ÇOCUĞUM OLURDU"

Power 106 Los Angeles adlı radyo programında, çok çocuklu bir baba olmayı anlattı Nick Cannon. 40 yaşındaki Nick Cannon, çocuklarının annelerinin de en az kendisi kadar bu çocuklara sahip olmayı istediklerini söyledi. Cannon, çok sayıda çocuğu olmasından mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi. Cannon "Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" diye konuştu. Cannon, sosyal medyada, farklı kişilerden ardı ardına bebek sahibi olmasıyla ilgili yapılan sert eleştiriler hakkında da konuştu. Cannon, büyüyen ailesine yönelik bu nefretin farkında olduğunu da sözlerine ekledi. Nick Cannon, program sırasında "Eğer isteseydim bir yıl içinde daha çok çocuğum da olurdu, ama bunu istemedim" şeklinde şaşırtıcı sözler de sarf etti.

"BİR TEK KADINLA OLMAK İSTEYECEĞİMİ SANMIYORUM"

Nick Cannon, bu ilginç gelişmeler üzerine magazin basınının mansetlerinden de inmiyor. Geçmişte bir röportajında tek eşliliğe inanmadığını söyleyen Cannon'ın, son dönemde üç tane sevgilisi olduğu ileri sürülüyor. Nick Cannon, katıldığı bir sohbet yayınında "Bir daha sadece tek bir kadınla olmak isteyeceğimi sanmıyorum" diyerek bu konudaki görüşünü ifade etmişti.