Bir yıl içinde iki ilde 34 bin 444 dekar arazi toplulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bir yıl içinde iki ilde 34 bin 444 dekar arazi toplulaştırıldı - Son Dakika Ekonomi

Bir yıl içinde iki ilde 34 bin 444 dekar arazi toplulaştırıldı

6 saat önce

2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu Türkiye genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi verilen DSİ Genel Müdürlüğü 2019 yılında Şanlıurfa ve Mardin'de 34 bin 444 dekar araziyi toplulaştırdı.

Bir yıl içinde iki ilde 34 bin 444 dekar arazi toplulaştırıldı, System.String[]

2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu Türkiye genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi verilen DSİ Genel Müdürlüğü 2019 yılında Şanlıurfa ve Mardin'de 34 bin 444 dekar araziyi toplulaştırdı.


Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında Şanlıurfa ve Mardin İllerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.


2019 yılında Şanlıurfa ve Mardin'de 34 bin 444 dekar arazi toplulaştırıldı


2019 yılında 34 bin 444 dekar alanın daha toplulaştırma işlemleri tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 'Şanlıurfa ve Mardin İllerimizde toplulaştırması biten ve devam eden toplam 58 adet projede toplam 1 milyon 606 bin 274 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında, 2019 yılında 34 bin 444 dekar alanın daha toplulaştırma işlemleri tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Toplulaştırılan alanda 887 bin 949 dekara ulaşılmıştır. Devam eden çalışmalarla 51 bin 500 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Arazi toplulaştırması tamamlanan alanın 939 bin 449 dekar araziye çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca çalışmalar kapsamında 2019 yılında toplam 660 bin 30 metreküp taş toplam işlemi yapılarak parsel ve blok sınırları temizlendi. Söz konusu alanlar tarıma kazandırılmıştır. 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon 500 bin metreküp taşın toplanması ve 300 kilometre tarla içi yol yapılması hedefleniyor" dedi.


DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, konuşmasının sonunda bu projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarını sunduğunu, emeği geçenlere ise teşekkür ettiğini belirtti. - ŞANLIURFA

Mevlüt Aydın, Şanlıurfa, Türkiye, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
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