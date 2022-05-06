Bir yıl önce 10 bin liralık Ethereum alsanız kazancınız ne olurdu? - Son Dakika
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Bir yıl önce 10 bin liralık Ethereum alsanız kazancınız ne olurdu?

06.05.2022 22:26
Bir yıl önce 10 bin liralık Ethereum alsanız kazancınız ne olurdu?

Bir yıl önce 10 bin liralık Ethereum satın alsaydık, günümüz itibariyle kazancımız ne kadar olurdu? İşte ayrıntılar...

Dijital dönüşümün lokomotifi internetin insanlığa en büyük hediyelerinden biri de kripto paralar diyebiliriz. Günümüzde ciddi bir kazanç kapısı ve yatırım aracı olarak nitelendirilen bu varlıklar, doğru ve yerinde hamlelerin yapılması durumunda maddi anlamda yatırımcılarını sevindirebiliyor. Peki bir yıl önce 10 bin TL'lik Ethereum alsaydınız, şu anki kazancınız ne olurdu?

Bir yıl önce 10 bin liralık Bitcoin alsanız kazancınız ne olurdu?

Ethereum değeri bir yıl önce ne kadardı?

Bu soruyu cevaplamak için kripto para piyasasıyla ilgili detaylı raporlar sunan CoinMarketCap platformunu seçelim. Bu makalenin yazıldığı tarihten bir yıl geriye gittiğimizde, yani 5 Mayıs 2021'de ETH/USDT grafiğine göre Ethereum'un değerinin 3 bin 406 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bunun piyasanın fazlasıyla dalgalı olduğu, ani düşüşlerin ve artışların yaşandığı döneme denk geldiğini belirtelim.

Ethereum'un 5 Mayıs 2022'deki değeri, ETH/USDT grafiğine göre 2 bin 930 dolar. Yani kripto para, bir yıllık süre içinde yüzde 14'lük bir değer kaybı yaşamış oluyor. Bir yıl önce ETH satın alan yatırımcı da bu süre zarfında herhangi bir alım, satım işlemi yapmadıysa aynı oranda zarar ediyor.

Tabii burada dolar ve TL ilişkisini göz önünde bulundurmalıyız. Zira son zamanlarda TL, dolar karşısında büyük bir kayıp yaşadı. 5 Mayıs 2021'de 8,32 TL tekabül eden 1 doların şimdiki değeri ise 14,87 TL. Yani bir yıl önce 10 bin TL'lik ETH satın almış olsaydık, kripto varlığa tamı tamına 1.201 dolar yatıracaktık.

Ethereum'un bu süreçte yüzde 14'lük değer kaybetmesi nedeniyle bugün 1.033 dolarlık bir yatırımımız olacaktı. Bu da güncel dolar kuruyla hesaplandığında 15 bin 350 TL'ye denk geliyor. Yani kripto para, bir yıllık dönemde değer kaybı yaşamasına rağmen dolardaki artış nedeniyle TL bazında 5 bin 350 birim kar ettiriyor. Ancak bu kar durumu sadece pratikte diyebiliriz. Zira dövizdeki artış, özellikle son dönemde hayatı çok daha pahalı hale getirdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kripto para piyasasının gidişatı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Türk Lirası, Ethereum, Kripto, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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