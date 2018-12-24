Bir Yıl Önce Herkes Onun İçin Dua Etmişti

Geçen yıl Aydın Liva Hastanesi'nde dünyaya gelen ve doğar doğmaz aort damarında daralma) teşhisi konulunca ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen Yiğit Celal Yıldırım adlı bebek 1. yaşını doğduğu hastanede kutladı.

Geçen yıl Aydın Liva Hastanesi'nde dünyaya gelen ve doğar doğmaz aort damarında daralma) teşhisi konulunca ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen Yiğit Celal Yıldırım adlı bebek 1. yaşını doğduğu hastanede kutladı. Bir yıl önce yaşaması için herkesin dua ettiği Yiğit Bebeğin ailesi sevincini Ege Liva Hastanesi doktorları ve personeli ile paylaştı.



Geçen yıl Birgül-Mehmet Yıldırım çiftinin Yiğit Celal adını verdikleri bebekleri Ege Liva Hastanesi'nde dünyaya geldi. Doğumdan hemen sonra Yiğit Bebeği muayene eden Başhekim Dr. Erdal Gezer, Çocuk Doktoru Fulya Erdem ve Acil Doktoru Hasan Furunkoyak, bebeğe aort koarktasyonu (Aort damarında daralma) teşhisi koymuş ve bebek ambulans uçakla Aydın'dan İstanbul'a nakledilmişti. Başarılı bir operasyon ile sağlığına kavuşan Yiğit Bebek birinci yaşına bastı.



Aydın'da yaşayan Birgül Mehmet Yıldırım çifti, sağlığına kavuşan bebeklerinin 1. yaş gününü Yiğit Celal'in doğduğu Ege Liva Hastanesi'nde kutladı. Doğum günü kutlamasında hazır bulunan Başhekim Dr. Erdal Gezer, Yiğit'in doktoru Fulya Erdem ve yiğit doğduğunda hastalığını teşhis eden ekipten Dr. Hasan Furunkoyak ve hastane personeli Yıldırım Ailesi'nin mutluluğuna ortak oldu. Doğduğu hastanede ilk yaş günü kutlanan Yiğit Bebek ise 1 yıl önce verdiği yaşam mücadelesinin aksine bugün gayet sağlıklı ve neşeli bir şekilde kendisi için düzenlenen yaş günü törenine katıldı.



Yiğit Bebek için 1 yıl önce verdikleri mücadeleyi hiç unutamayacaklarını belirten Başhekim Erdal Gezer, "Yiğit dünyaya geldikten sonra işitme testi sırasında durumundan şüphelendik. EKG'si çekildi ve yaptığımız kontroller sonucu "aort koarktasyonu" (Aort damarında daralma) teşhisi konuldu. Bu teşhisten sonra bebeğimizin 48 saat içinde ameliyat edilmesi gerekiyordu. Yiğit ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş ve tüm Aydın Yiğit Bebeğin sağlığı için duacı olmuştu. Yıldırım Ailesi ile Yiğit Bebeğin bugün ilk yaşını kutladık. Nice sağlıklı yaşlara erişmesin diliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

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