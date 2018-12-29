Son Dakika Haberleri: Bir Yılbaşı Sofrası Daha Hazırlıyoruz ? Karolin Apik İle

Bir Yılbaşı Sofrası Daha Hazırlıyoruz ? Karolin Apik İle

19 dakika önce

Sizde yeni yıl sofranızın fotoğraflarını instagramda #ayseileyeniyil etiketi altında paylaşabilirsiniz.

Sizde yeni yıl sofranızın fotoğraflarını instagramda #ayseileyeniyil etiketi altında paylaşabilirsiniz...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:23 Kaynak: Youtube

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