Bir Yılbaşı Sofrası Daha Hazırlıyoruz ? Karolin Apik İle
19 dakika önce
Sizde yeni yıl sofranızın fotoğraflarını instagramda #ayseileyeniyil etiketi altında paylaşabilirsiniz.
Sizde yeni yıl sofranızın fotoğraflarını instagramda #ayseileyeniyil
etiketi altında paylaşabilirsiniz...
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:23 Kaynak: Youtube
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