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Bir yılda 1 milyon güneş paneli üretildi - Son Dakika

Bir yılda 1 milyon güneş paneli üretildi

06.09.2021 09:27
Bir yılda 1 milyon güneş paneli üretildi, System.String[]

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, bir yılda 1 milyon güneş paneli üretti.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, bir yılda 1 milyon güneş paneli üretti. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve yerli üretim ihtiyacı açısından öncü nitelikte bir yatırım yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Ağustos 2020 tarihinde hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası birinci yaşını doldurdu. Faaliyet gösterdiği 1 yıllık sürede 1 milyon adet panel üretimi gerçekleştiren fabrika, 1. Fazı tamamlanan ve 370 MWP kurulu güce ulaşarak Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali konumuna gelen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapıyor. Santral tamamlandığında Avrupa'nın en büyük, dünyanınsa en büyük beş güneş santralinden biri olacak.

Ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekovitrin, Eylül sayısında güneş teknolojileri konusunda dünyanın en büyük yatırımlarından birisi olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın elde ettiği rekoru kapağına taşıdı. Derginin Eylül sayısında yer alan haberde, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giren Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın 1 yılda 1 milyon güneş paneli üreterek bir rekora imza attıklarını belirtti. Kalyoncu, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve yerli üretim ihtiyacı açısından öncü nitelikte bir yatırım yaptıklarını ifade etti.

Habere göre; Farklı modellerde üretilen üstün teknolojiye sahip paneller için yurt dışından gelen yoğun talep nedeniyle kapasite artışına giden Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın 500 megavat olan üretim kapasitesi bin 200 megavata çıkarıldı. 1 yıl içinde hem yenilenebilir enerji hem de teknoloji geliştirmede önemli başarılara imza atan Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikasında M 10 panel üretimine ve satışına da başlandı.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ve Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yerlileşme stratejisi çerçevesinde hayata geçirilen en önemli projeler olarak öne çıktı. Toplam 1.4 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen iki dev projenin enerji ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretilmesinin yanı sıra yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonunun ve yaklaşık 400 milyon dolar tutarında döviz çıkışının önüne geçerek ekonomik ve çevresel yönden büyük katkı sağlayacak.

"Ürün ve teknoloji ihraç edeceğiz"

Cemal Kalyoncu, "Tam 1 yıl önce Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açtığımız fabrikamız bu kısa sürede gerçekten önemli bir mesafe kat etti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve yerli üretim ihtiyacı açısından öncü nitelikte bir yatırım oldu. Bu sorumluluğun bilincinde olarak yalnızca paneli ve enerjiyi değil teknolojiyi de geliştiren bir üretim merkezi olmayı hedefledik. 100'den fazla mühendis ve araştırmacımızın görev yaptığı AR-Ge merkezimizin yürüttüğü çok önemli çalışmaların yanı sıra üretim teknolojilerinde ve uygulamada büyük başarılara imza attık. Fabrikamız 1. Yaşına girerken 1 milyon panel üretti. Bunun yanı sıra M 10 model üretimine ve satışına başladık. Üretilen 1 milyon panelin 996 bini ilk fazını tamamladığımız Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralinde kullanıldı. Hem ürün hem de teknoloji tarafında ihracat hedeflerimiz ve bu yönde giderek artan bir talep söz konusu. Kalite ve verimliliği ön planda tuttuğumuz fabrikamızda başlangıçta 500 megavat olan üretim kapasitesini de bin 200 megavata çıkardık. Kapasite artışıyla birlikte bin 400 olan çalışan sayımız da 2 bin 100'e ulaşacak. Fabrikamızın ve santralimizin 1. Yaşını kutluyor, fabrikamızın kurulmasında ve elde ettiği başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Bir yılda 1 milyon güneş paneli üretildi

Yenilenebilir Enerji, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bir yılda 1 milyon güneş paneli üretildi - Son Dakika Ekonomi


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