Bir yılda 15 köydeki 200 çocuğa pasta ulaştırdı - Son Dakika

Bir yılda 15 köydeki 200 çocuğa pasta ulaştırdı

15.12.2020 11:11
Bir yılda 15 köydeki 200 çocuğa pasta ulaştırdı, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan Yusuf Bulakçı, kendi imkanlarıyla aldığı pastaları ayağındaki engeline rağmen 15 köydeki 200 çocuğa ikram edip, mutluluklarına ortak oldu.

Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan Yusuf Bulakçı, kendi imkanlarıyla aldığı pastaları ayağındaki engeline rağmen 15 köydeki 200 çocuğa ikram edip, mutluluklarına ortak oldu.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Söğütlü köyünde yaşayan 24 yaşındaki Yusuf Bulakçı, bir çocuğun hiç pasta yemediğini söylemesi üzerine, "Pasta yemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla köyleri gezerek çocuklara pasta dağıtmaya karar verdi.

3 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu ayağında engeli olmasına rağmen köy çocuklarına pasta dağıtmaya başlayan Bulakçı, bir yılda 15 köyde 200 çocuğa ulaştı.

Kendi imkanlarıyla ilçe merkezinde yaptırdığı pastaları alan Bulakçı, gittiği köyde rastgele bir evin kapısını çalarak çocuklara pasta ikram ederek, onların mutluluğunu paylaşıyor.

Çocukların gönlüne dokunan Bulakçı, pasta ikram ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"Çocukların yüzlerindeki tebessüm beni mutlu ediyor"

Yusuf Bulakçı, AA muhabirine, imkanının el verdiği ölçüde çocuklara ulaşmaya çalışacağını belirtti.

"Çocukları mutlu etmeye ve bir tebessüm olmaya çalışıyorum. Çocukları mutu etmek küçüklük hayalimdi." diyen Bulakçı, "Şimdi maddi imkanlarım olduğun için köy çocuklarını elimden geldiğince mutlu etmeye çalışıyorum. 2017 yılında trafik kazası geçirdim. Ayağımda bir engelim var. Çocuklara ulaşmak için bu bir engel değil. Engelleri aşarak çocuklara ulaşmaya çalışıyorum. Çocukların mutlu olması benim için her şeye bedel. Köy çocuklarının mutluluğu için uğraşıyorum." ifadesini kullandı.

İlçe merkezinde bir pastaneciyle anlaştığını, köye gitmeden bir gün önce pasta siparişi verdiğini belirten Bulakçı, şunları kaydetti:

"Sabah pastaneye gidip pastaları aldıktan sonra kendi imkanlarımla belirlediğin köyün yolunu tutuyorum. 'Pasta yemeyen çocuk kalmasın' sloganıyla yola çıktım. İmkanlar dahilinde daha çok çocuğa ulaşmak istiyorum. Bir komşumuzun çocuğu hiç pasta yemediğini söyledi. Bende ona pasta ikram ederek başladım bu işe ve 200 çocuğa ulaştım. Çocukların yüzlerindeki tebessüm beni mutlu ediyor. Pasta ikram ettiğim çocuklarla hatıra fotoğrafları çektiriyorum."

Çocuklardan Muhammed Akay da "Bize pasta getirdiler. Çok teşekkür ederim. Daha önce hiç pasta yememiştim. Çok mutlu oldum." dedi.

Trafik Kazaları, Bulanık, Çocuk, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir yılda 15 köydeki 200 çocuğa pasta ulaştırdı - Son Dakika


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