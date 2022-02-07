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Bir yılda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bir yılda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

07.02.2022 09:35
Bir yılda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde geçen yıl yapılan operasyonlarda 1 ton 618 kilo eroin, 292 kilo esrar ve 193 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde geçen yıl yapılan operasyonlarda 1 ton 618 kilo eroin, 292 kilo esrar ve 193 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2021 yılında düzenlenen operasyonlarla İran üzerinden Türkiye'ye sokulan ve terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretine ağır darbe vurulduğu belirtildi. İlçe genelinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında eroin, esrar ve metamfetamin başta olmak üzere tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Geçen yıl, bir önceki yıla göre eroin ve esrarda yakalama oranı yüzde 100 artarken, metamfetaminde ise 2021 yılında bu oran yüzde 500'lere kadar arttı.

Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

İlçe genelinde 2021'de gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 618 kilo eroin, 292 kilo esrar, 193 kilo metamfetamin, 66 kilo afyon sakızı, 131 kilo sentetik anhidrit, 50 bin adet uyuşturucu hap, 64 bin adet kaçak sigara, 322 bin tıbbi malzeme 129 adet kaçak silah ve 3 bin adet mermi ele geçirildi. Geçen yıl ele geçirilen eroin, esrar, metamfetamin ve kaçak sigarada ilçe tarihinin en yüksek yakalama miktarına ulaşıldı. Ayrıca, geçen yıl bazı uyuşturucu maddelerde tek seferde ele geçirilen miktarda da tarihi rekorlar kırıldı.

Geçen yıl tek seferde rekor miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonların bazıları şöyle:

"Başkale ilçesinde; Narkotik, KOM ve İstihbarat birimlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 753 paket halinde 383 kilogram 122 gram eroin, Başkale ilçesinde narkotik köpeği 'Barut'un katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda arazide çuvallarla toprağa gömülü 233,5 kilo eroin, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 102 kilo 500 gram eroin ele geçirilmişti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı geçen sene ilçe genelinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 140 operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonunda 300 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri piyasaya sürülmek istenen 332 bin 146 paket kaçak sigara ile yaklaşık 4 ton kaçak akaryakıta da el koydu." - VAN

Bir yılda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Bir yılda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Bir yılda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Bir yılda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Bir yılda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Bir yılda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

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Uyuşturucu, Başkale, Esrar, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir yılda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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