Bir Yılda 233 Yangına Müdahale Eden İtfaiye Birimi Eğitim Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor
8 dakika önce
KIRŞEHİR (İHA) – 2018 yılında Kırşehir'de 233 yangına müdahale eden Kırşehir İtfaiye Birimi eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KIRŞEHİR (İHA) – 2018 yılında Kırşehir
'de 233 yangına müdahale eden Kırşehir İtfaiye
Birimi eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
7/24 esası ile görevde olan itfaiye ekipleri Kırşehir'de 2018 yılında 233 yangına müdahale ederek, 240 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kırşehir'de 50 Trafik kazasında kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, 438 sulama ve su baskını
olaylarında da yer aldı.
'Önce tedbir' politikasıyla hazırlıklarını sürdüren birim personeli 2018 yılında 32 tatbikat gerçekleştirdi.
Kırşehir Belediyesi itfaiye birimi personeli tarafından Kırşehir'de 396 işyeri olası yangın ve kaza gibi durumlar için de denetlendi. - KIRŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:01 Kaynak: İHA
Gonca Vuslateri Ameliyat Olacağını Böyle Duyurdu: Çenemi Kestirip Kafama Takacağım
Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar
Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira
Son Dakika! Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 yaralı