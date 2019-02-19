Son Dakika Haberleri: Bir yılda 342 milyon domain kayıt edildi

Bir yılda 342 milyon domain kayıt edildi

1 saat önce

2018 yılında, dünyada kayıt edilen toplam domain sayısı 342 milyonu aşarken, Türkiye'de kayıt edilen yeni alan adı uzantısı 221 bin oldu.

Bir yılda 342 milyon domain kayıt edildi, System.String[]
2018 yılında, dünyada kayıt edilen toplam domain sayısı 342 milyonu aşarken, Türkiye'de kayıt edilen yeni alan adı uzantısı 221 bin oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:45 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Honda, Türkiye Fabrikasını Kapatacak İddiası Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı

Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek Türkiye'nin Gündemine Oturan Peak Games, Reklamlarını Çalıntı Olması Nedeniyle Durdurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:27:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir yılda 342 milyon domain kayıt edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]