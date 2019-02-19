Bir yılda 342 milyon domain kayıt edildi
1 saat önce
2018 yılında, dünyada kayıt edilen toplam domain sayısı 342 milyonu aşarken, Türkiye'de kayıt edilen yeni alan adı uzantısı 221 bin oldu.
2018 yılında, dünyada kayıt edilen toplam domain sayısı 342 milyonu aşarken, Türkiye
'de kayıt edilen yeni alan adı uzantısı 221 bin oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:45
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