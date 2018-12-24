Son Dakika Haberleri: Bir Yılda 5 Bin 744 Olaya Müdahale

Bir Yılda 5 Bin 744 Olaya Müdahale

45 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2018 yılında 5 bin 744 olaya müdahale etti.

Bir Yılda 5 Bin 744 Olaya Müdahale, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2018 yılında 5 bin 744 olaya müdahale etti.

Son iki yılda yaptığı yatırımlarla bölgenin en güçlü itfaiyesine sahip olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılı içerisinde 2 bin 477'si yangın olmak üzere trafik kazası, göçük, insan ve hayvan kurtarma gibi 5 bin 744 olaya anında müdahale etti. Kent merkezi ve 13 ilçede 1 milyon 100 bin nüfusa 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren itfaiye, sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak farkındalık oluşturuyor.

Kent genelinde 14 grup amirliği, 1 müfreze, 38 araç ve 358 personelle çalışmalarını yürüten İtfaiye Daire Başkanlığı, bugüne kadar 2 bin 477 yangın, 180 trafik kazası, 298 su baskını, 4 göçük, 780 insan ve hayvan kurtarma, bin 405 merdivenli görev, 118 baca temizleme, 18 resmi kurum-kurum kuruluş yangını ve 464 semte su verme olmak üzere 5 bin 744 olaya müdahale ederek büyük bir başarıya imza attı. İtfaiye ekipleri, ayrıca iş yeri denetleme, personel eğitimi, keşif, tatbikat ve benzeri çok sayıda farkındalık çalışması yürüttü.

Öte yandan, 2018 yılı içerisinde filosuna kattığı son teknolojik araçlar ve uzman personel kadrosuyla hizmet kalitesini artıran Van itfaiyesi, olaylara hızlı ve profesyonel şekilde müdahale etmesiyle de adından sıkça söz ettirdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:13 Kaynak: İHA

Van, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı Gözaltına Alınan Hırsızlık Zanlısı Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda

Turizmin Ekonomik Büyümeye Katkısı Yüzde 4,3 Olan Türkiye, Devleri Solladı Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 13:58:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Yılda 5 Bin 744 Olaya Müdahale
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]