Bir yılda 60 bin ton ambalaj atığı geri dönüştürüldü - Son Dakika

Geri dönüştürülebilen atıkları yeniden değerlendirerek ekonomiye kazandıran Çankaya Belediyesinin son bir yılda toplanmasını sağladığı atık miktarı 60 bin tonu geçti.



Çevreye duyarlı çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, bir yılda 60 bin 846 ton ambalaj atığının yeniden kazanılmasını sağladı. Atıkları kaynağında ayrıştırma projesini pilot bölge olarak belirlenen Yaşamkent, Alacaatlı ve Dodurga mahallelerinde başlatarak evsel atıkların evlerde ayrıştırılmasını sağlayan belediye, tüm ilçe genelinde ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarına devam ediyor. Son bir yılda geri dönüşüme kazandırılan ambalaj atığı miktarı 60 bin 846 tonu buldu.



Çalışmalarını çevre bilincinin gelişmesi için afiş ve broşürlerle destekleyen ve okullarda konuyla ilgili eğitimler veren Çankaya Belediyesi, bir yılda 14 bin 638 kilo elektronik atık toplanmasını da sağladı. Aynı süre içinde 2 bin 601 iç mekan kutusu dağıtan belediye, atık elektrikli ve elektronik eşyaları da topluyor. Çankaya Belediyesi ayrıca vatandaşlardan konuyla ilgili gelen talepler doğrultusunda geri dönüşüm kutusu ve kumbara dağıtımını da gerçekleştiriyor. - ANKARA