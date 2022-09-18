Bir yılda 7. kez patlayan isale hattı esnafı isyan ettirdi! Bodrum'da iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Bir yılda 7. kez patlayan isale hattı esnafı isyan ettirdi! Bodrum'da iş yerlerini su bastı

18.09.2022 10:00

Bodrum'da daha önce aynı bölgede bir yılda 6 kez patlayan isale hattı, 7'nci kez patladı. Son üç yılda aynı isale hattının 30 kez patlamasına tepki gösteren esnaf yetkililerden yardım beklediğini söylerken 8 işyeri ise sular altında kaldı.

Bitez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda bu yıl 6 kez patlayan isale hattı, 7'nci kez yine patladı. Patlayan borudan çıkan suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, tonlarca su dışarı çıktı. Caddeyi adeta dereye çeviren su, işyerlerini bastı.

SEFERBER OLDULAR

Cadde üzerinde 8 işyerini su basarken dereyi andıran yolda kalan sürücüler büyük panik yaşadı. İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi. Patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.

Su hattı patladı, cadde göle döndü, esnaf isyan etti

"3 SENEDE 30 KEZ PATLADI"

Su basan işyerlerini temizlemeye başlayan esnaf isyan etti. Bölge esnaflarından Murat Kurutaş, "Bu, bu sene yedinci patlama. Son 3 senede 30 kez patlama oldu. Bu patlamada 8 dükkanı su bastı. Yeter artık." dedi.

Su hattı patladı, cadde göle döndü, esnaf isyan etti
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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir yılda 7. kez patlayan isale hattı esnafı isyan ettirdi! Bodrum'da iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir yılda 7. kez patlayan isale hattı esnafı isyan ettirdi! Bodrum'da iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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