Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler - Son Dakika

Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler

08.10.2020 15:36
Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi birinci yılını kutluyor.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi birinci yılını kutluyor. Atölye bünyesindeki zihinsel engelli bireylerin ürettiği parça sayısı ise bir yılda 836 bin 178'ye ulaştı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın "hobi değil, istihdam" sloganı ile hayata geçirdiği çalışmalar; özel bireylere öğrenme, üretme ve kazanma imkanı sağlıyor. Türkiye'de bir ilk olarak Ağustos 2014'te Yaşam Köyü'nde faaliyete geçirilen İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nin ardından yine bir ilk olarak Tepebaşı Belediyesi ile EOSB iş birliğinde, ilk kez bir engelliler montaj atölyesi, bir organize sanayi bölgesi içinde hayat buldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'nin girişimleri ile 9 Ekim 2019 da faaliyete geçirilen engelliler montaj atölyesi, tam bir yıldır özel bireylere ev sahipliği yapıyor.

Özel bireyler yeni yerlerinde de uzman eğitmenler gözetiminde öğreniyor, üretiyor, istihdam ediliyor ve kazanıyor. Engelliler Montaj Atölyesi'ndeki özel bireyler, aldıkları eğitimlerin ardından üretime katkı verirken, düzenlenen birçok etkinliğe de katılarak sosyal becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Bünyesindeki bireylerin gösterdiği gelişim ve başarı ile de dikkat çekmeyi sürdürdüğü atölye, gençlerin Eskişehir'de faaliyet gösteren fabrikalarda istihdam edilmesini de sağlıyor.

Açılışının üzerinden sadece bir yıl geçen atölyedeki 14 özel birey, büyük bir başarıya imza atarak, pandemi dönemindeki önlemler çerçevesinde, 836 bin 178 adet parçanın üretimini tamamladı. Kit sıralama, profil, su tahliye borusu kapakları, beyaz eşya arka destek parçası, ocak düğmesi, menteşe pimi, led, köşe koruyucu, hazne kapağı, menteşe, ayarlı ayak, ocak sabitleme ve ocak yedek parçası gibi malzemelerin montajını yapan bireyler, imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini de bir kez daha ispatlamış oldu. Bireylerin ürettiği parçalar, Starplast Plastik, Anot, Kafaoğlu, Tanatar ve Can Conta fabrikalarında üretime dahil oluyor.

Üretene engel yok

"Üretene engel yok" sloganı ile faaliyet gösteren atölye bünyesindeki bireyler, fabrikalarda istihdam edilmeye de devam ediyor. 1 yıllık sürede 8 özel birey, çeşitli fabrikalarda üretime verdikleri katkı ile iş gücüne katılmayı başardı. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, özel bireylere üretmeleri için fırsat sunarken; bu azmin diğer fabrikalara ve organize sanayi bölgelerine de örnek olması bekleniyor.

"Örnek olmasını diliyorum"

Projeye ilişkin değerlendirmesinde özel bireylerin azimle ve profesyonelce çalıştığına dikkat çeken Başkan Ataç, "Türkiye'nin popülasyonuna baktığınızda engellilerimizin oranı yüzde 12-13 civarında. Gençlerimizin çalışmaya ihtiyacı var. Çalışmak onlara öyle iyi hissettiriyor ki; azimle ve profesyonelce çalışıyorlar ve çok mutlu hissediyorlar. Onlar bizim yüz akımız. Bu tip projelerimiz ile özel gençlerimize fırsat eşitliği sağlarken ekonomik getiri de kazandırmış oluyoruz. Bu sayede gençlerimiz toplum içindeki yerlerini biliyor, becerileri gelişiyor, özgüven kazanıyor ve ekonomik getirileri oluyor. Projelerimizde bu değerlere yer vermeyi çok önemli buluyoruz. Üstelik istihdam edilen gençlerimizin sayısı arttıkça biz de çok mutlu oluyoruz. OSB'de yer alan atölyemizi birlikte hayata geçirdiğimiz EOSB Başkanı Sayın Nadir Küpeli'ye ve bu projede bizlere destek olan fabrikalara da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel çalışmanın, diğer OSB yönetimlerine de örnek olmasını diliyorum" sözlerini kullandı.

"Birçok gencimizi çeşitli fabrikalarda istihdam ettik"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli bir yıl içerisinde çok sayıda gencin OSB'de istihdam edildiğini aktararak, "Geçtiğimiz sene Tepebaşı Belediye Başkanımızdan böyle bir öneri gelince çok heyecanlanmıştık. En iyi nasihat örnek olmaktır düsturuyla bir proje yapalım ve birçok kişiye de örnek olsun istemiştik. Engelliler Montaj Atölyesini 2019 yılında sayın başkanımızın büyük katkılarıyla hayata geçirdik ve burada yaptıklarımız ülkemize örnek oldu. Bugün bir yılı geride bıraktık. Bu bir yıllık süre içerisinde birçok gencimizi çeşitli fabrikalarda istihdam ettik. Gençlerimizi burada üretici hale getirdik ayrıca ailelerine nefes alacak ve kendi işleriyle uğraşacak büyük bir zaman kazandırmış olduk" ifadelerinde bulundu.

"Türkiye'ye yayılmasının gayreti içerisindeyiz"

Projenin Türkiye'ye yayılması gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Küpeli, "Montaj atölyemiz modern ve çağdaş bir şehirde olması gereken merkezlerden biridir. Bu merkezlerin her yerde olması gerekiyor. Çoğu şehirde ve yerde evlere kapanıp kalan gençler, Eskişehir'imizde böyle önemli bir merkez sayesinde eğitilerek üretici hale gelmelerinin, yanı sıra aynı zaman onların sosyalleşmesine ve gelişmelerine de katkı sağlamaktayız. Bu tür atölyelerin bütün Türkiye'ye yayılması için organize sanayi bölgesi olarak gayret içerisindeyiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler
Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler
Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler
Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler
Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler
Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler
Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Tepebaşı, Organize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir yılda 836 bin 178 parça ürettiler - Son Dakika

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