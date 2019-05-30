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Bir yılda bin 774 trafik kazası

30 dakika önce

Sivas'ta bir yıl içerisinde bin 774 trafik kazası meydana geldi.

Bir yılda bin 774 trafik kazası, System.String[]
Sivas'ta bir yıl içerisinde bin 774 trafik kazası meydana geldi.

Sivas'ta 2018 yılı içerisinde çeşitli sebeplerle bin 774 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 84 kişi hayatını kaybederken 3 bin 454 kişi ise yaralandı. 31 kişi olay yerinde 53 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:41 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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