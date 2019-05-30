Bir yılda bin 774 trafik kazası
30 dakika önce
Sivas'ta bir yıl içerisinde bin 774 trafik kazası meydana geldi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:41 Kaynak: İHA
'ta bir yıl içerisinde bin 774 trafik kazası meydana geldi.
Sivas'ta 2018 yılı içerisinde çeşitli sebeplerle bin 774 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 84 kişi hayatını kaybederken 3 bin 454 kişi ise yaralandı. 31 kişi olay yerinde 53 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti. - SİVAS
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