Bir yılda iki elektrikli araç

Karsan, elektrikli ürün gamının yepyeni üyesi Atak Electric'i, Almanya 'nın Münih kentinde gerçekleştirdiği etkinlikle ilk kez dünyanın beğenisine sundu. BMW ile birlikte düzenlenen etkinliğin bu yılki teması 'New Definition of Mobility' olurken, gücünü BMW i teknolojisinden alan ve yenilenen tasarımıyla da dikkat çeken Atak Electric dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlayan müşteri ve distribütörler tarafından test edildi. Türkiye 'de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, Münih'te düzenlenen etkinlikle yeni elektrikli otobüs modeli Atak Electric'i ilk kez dünya sahnesine çıkardı. BMW ile birlikte düzenlenen etkinliğin bu yılki teması 'New Definition of Mobility' olurken, dünyanın birçok noktasından gelen müşteri ve distribütörler yeni Atak Electric'in yanı sıra Jest Electric'i deneyimledi. Etkinliğe Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç , Karsan CEO 'su Okan Baş , Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ve birçok Karsan yetkilisi de katılım sağladı. Gücünü toplamda 220 kWh kapasiteli BMW i bataryalarından alan Atak Electric, katılımcılar tarafından Maisach'taki BMW ve MINI Driving Academy'de ilk kez test edildi. Atak Electric dinamik tasarımı, üstün teknolojisi, konforu, hızlı şarj özelliği ve 300 km menzile ulaşmasıyla büyük beğeni topladı. Etkinlikte ayrıca, 8 metre sınıfının öncüsü olan Atak'ın yeni yüzü de ilk kez Atak Electric'le birlikte görücüye çıktı.'New Definition of Mobility' etkinliğinde, BMW i3 ve i8 modelleri de sergilendi."300 kilometre menzille günü tamamlıyor"BMW işbirliğinin ilk ürünü olan Jest Electric'in kısa süre içerisinde büyük ilgi gördüğünü belirten Karsan CEO'su Okan Baş, 35 adet Jest Electric'in Fransa , Almanya ve Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde hizmet vermeye başladığını belirtti. Jest Electric minibüslerinin ardından, 1 yıl içerisinde otobüs sınıfındaki Atak'ın da elektrikli versiyonunu pazara sunduklarını belirten Okan Baş, "Dünyanın elektrikli araç teknolojilerinde öncü otomotiv markalarından BMW ile beraber tüm dünyada kullanılabilecek elektrikli toplu taşıma çözümleri üretmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda yine menzili, benzersiz teknolojisi ve boyutlarıyla alanında öncü olan yeni yüzüyle de dikkat çeken Atak Electric'i pazara sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dolayısıyla yüzde 100 bir Türk markası olarak, 1 yılda 2 elektrikli araç geliştirmiş ve seri üretime geçebilmiş ilk ve tek şirket olma unvanına da eriştik. Karsan Atak Electric'te 44 kWh kapasiteli 5 adet BMW i bataryası bulunuyor. Bu bataryalarla Atak Electric'in menzili, 300 km'ye kadar çıkarak rakiplerine karşı benzersiz bir avantaj sağlıyor. Hızla şarj olabilen bataryaları ile Atak Electric kesintisiz bir hizmet sunuyor" dedi."Seri üretime Ağustos'ta başlıyoruz"BMW bataryaları için 4 yıl ve 200 bin km'ye kadar pil garantisi sağladıklarını belirten Karsan CEO'su Okan Baş, Atak Electric'in teknolojik özellikleri ve konfor seçenekleri göz önüne alındığında fiyat olarak da rakiplerinden çok daha avantajlı olduğunun altını çizdi. Karsan CEO'su Okan Baş, "Ağustos 2019 itibariyle Atak Electric ile Fransa, Almanya, Romanya Bulgaristan gibi ülkelerde roadshowlarımızı başlatıp yıl sonuna kadar bu aktiviteye devam ediyor olacağız. İlk etapta Avrupa pazarlarını öncelikli olarak hedefleyeceğimiz Atak Electric modelimizde, Ağustos ayı itibariyle seri üretime başlayacağız. BMW ile olan güçlü işbirliğimiz ise devam edecek ve umuyoruz ki yepyeni taşıma çözümlerinde birlikte güzel işler başaracağız" ifadelerini kullandı.Karsan Atak Electric'le hareket yeniden tanımlanıyorAtak Electric'te görev yapan elektrikli motor, 230 kWh motor gücü ve 2.400 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km'ye varan menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte tam şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25'e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor.Her bakımdan yenilikçi, her açıdan üstünTamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak Electric, led gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital 12,3 inçlik gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Atak Electric, üstün teknolojisi, konforu, menzili ve kapasitesiyle rakiplerine fark atarak en modern toplu ulaşım çözümünü sunuyor. Atak Electric ayrıca, elektrik kontrollü havalı süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor. Toplamda 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan Atak Electric'te, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.Türk otomotiv sanayinde 50 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana yüzde 100 yerel sermaye ile ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa 'daki fabrikası tek vardiyada yılda 18 bin 200 araç üretebilecek yapıya sahip. Otomobilden kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 90 bin metrekaresi kapalı toplam 206 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye'nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu taşımacılık segmentinde "yenilikçi ürün ve hizmetleri", "fikirden pazara" geliştirmek ve pazara sunmak için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Karsan, Ar-Ge'den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetiyor.Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus için 10-12-18m otobüsleri ve kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya devi BMW ile olan işbirliği kapsamında yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric modellerinin de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi 'nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor. - İSTANBUL