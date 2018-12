Bir Yılda Öğrendiği Rusçası ile Dünya Üçüncüsü Oldu

SONER AKSAKAL - Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Can Kahyaoğlu, Rusçayı bir yılda kendi imkanları ile öğrenip bu ülkedeki Kalmit Üniversitesinin dünya genelinde internet üzerinden düzenlediği Rusça olimpiyatlarında üçüncü oldu.Lise son sınıf öğrencisi Kahyaoğlu, Rusya 'nın Türkiye ile ilişkilerinden dolayı bu ülkeye ve Rusçaya ilgi duyduğunu söyledi.Kahyaoğlu, "Geçen yıl Rusça öğrenmek istedim. Rus yazarlarını, tarihini kendi dillerinde kendi kitaplarından okumak istedim. Böylece kendi kendime öğrenmeye başladım. Bir yıl boyunca evde kendi imkanlarımla öğrenmeye devam ettim. Bir yıl sonra Kalmit Üniversitesinin düzenlediği Rusça olimpiyatlarına katıldım ve bu yarışmada dünya üçüncüsü oldum. Birinci ve ikinci Çin 'den iki üniversite öğrencisiydi. Üçüncü de bendim. Tabelalarda Ankara, Gölbaşı, Türkiye yazıyordu. Ülkemi temsil ettiğim için gurur duydum." dedi. Puşkin Enstitüsünün düzenlediği dünya geneli Rusça dil yarışmasına da katıldığını ve ilk değerlendirmeden sonra finallere kaldığını belirten Can Kahyaoğlu, şöyle devam etti:"İnternet üzerinden bir değerlendirme oldu. Bunun sonucundan finallere kaldığımı öğrendim. Beni Moskova 'ya çağırdılar. 34 ülkeden 128 katılımcının geldiği bir çalıştayda yer aldım. Orada beni üzen bir durum da 34 ülkeden 128 katılımcının geldiği bir çalıştayda Türkiye'den sadece ben olmamdı. Çalıştaya katılan 128 kişi içerisinde sadece benim annem ve babam Türk'tü, diğerlerinin ya annesi ya da babası Rus'tu. Bu da benim için bir zorluktu ama bunu kendime hiçbir zaman engel olarak görmedim. Rusçayı en iyi konuşma kategorisinde birinci seçildim. Bu da beni mutlu etti."Üniversiteyi Rusya'da okumak istediğini dile getiren Kahyaoğlu, başka bir ülkede yeni insanlarla tanışacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.Rusya'nın kütüphanelerini ve müzelerini görmek istediğini aktaran Kahyaoğlu, "Kendimi orada geliştirip ülkeme faydalı olmak istiyorum. Dünya üçüncüsü olduğum yarışmadan sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde benimle bir görüşme yapmak istediler, ben de görüşmeye gittim. Bana, Rusya'da istediğim bölümü istediğim şehirde ve istediğim üniversitede tam burslu okuyabileceğimi söylediler. Ben de bu teklifi değerlendireceğimi söyledim." ifadelerini kullandı.Yeni bir dil öğrenmenin zorluklarına da değinen Can Kahyaoğlu, başarmak için istek olması gerektiğini vurguladı.Gencin annesi Nuriye Atabey de oğlunu yabancı bir dil öğrenmesi için zorlamadığını, kendi başına bunu başardığını söyledi.Atabey, "Serüveni, Rusça sözlükle başladı. Rusya'yı, bu ülkenin yazarlarını, eserlerini merak ederek başladı. Bütün bu emekler kendinin. Yarışmaya katıldığını bile bana sonradan söylemişti. İnşallah kısmet olursa öğrenim hayatına orada devam etmek istiyor. Önce vatanına ve milletine sonra da bana hayırlı bir evlat olmasını diliyorum." dedi.