Bir Yılda Yapılan Yüzde 27 Su İndirimden Vatandaş Memnun

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir yılda suya yaptığı yüzde 27 su indirimi vatandaşı memnun etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir yılda suya yaptığı yüzde 27 su indirimi vatandaşı memnun etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Düzbağ İçmesuyu Projesine yönelik çalışmalarda 'maliyetler düştüğünde bunu faturalara yansıtacağız' yönünde bir sözümüz vardı. Bir yılda dörtte bir oranından da fazla su fiyatını düşüren bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Şahin, Gazianteplilere verdiği sözü tuttu. Vatandaş ise yapılan indirimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Düzbağ İçmesuyu Projesi'nin tamamlanması şehri heyecanlandırdı. Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e ulaştıran Büyükşehir, 1 milyar 200 milyon TL'lik belediye yatırımını devlet yatırımına dönüştürdü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda suda yüzde 12 oranında indirime gitme kararı aldı. Büyükşehir, daha önce yüzde 15 oranında düşürdüğü su tarifesini güncelleyerek, bir yılda toplamda yüzde 27 oranında suda indirime gitmiş oldu.



Vatandaşlar indirimli su hakkında konuştu



Suya yapılan indirimi değerlendiren Haydar Köse, "Memnun olduk. Geçim sıkıntısının yaşandığı bu zor günlerde bir nebze de olsa yüreklere su serpti. Bu indirimi yapan Başkanımız Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim. Ben engelliyim. Sağ olsun başkanımız bizi düşünerek zaten suda bir indirim yapıyordu. Gelen bu indirimle de yüzümüz güldü. Biz şimdi elektrik faturaları içinde bir düzenleme istiyoruz. Olursa çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.



Hüseyin Çekirdek ise, "Halkımıza hayırlı olsun. İndirimden memnun olduk. Hayatın pahalı olduğu bu dönemde suda yapılan indirim bizleri rahatlattı, isabetli bir karar oldu" şeklinde konuştu.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan indirimle halkın biraz olsun nefes alacağını kaydeden Fatih Çolak da, "Ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntının ardından böylesi bir indirim aile ekonomisine katkı sağlayacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine, çok teşekkür ediyoruz. İndirimlerin devamını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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