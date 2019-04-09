Son Dakika Haberleri: Bir Yıldır İlik Nakli Bekleyen Genç Kıza, Kardeşi Hayat Olacak

Bir Yıldır İlik Nakli Bekleyen Genç Kıza, Kardeşi Hayat Olacak

27 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir yıldır ilik nakli bekleyen 20 yaşındaki Hazal Yıldırım'a, 14 yaşındaki kız kardeşi Elif Yıldırım hayat verecek.

Bir Yıldır İlik Nakli Bekleyen Genç Kıza, Kardeşi Hayat Olacak, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir yıldır ilik nakli bekleyen 20 yaşındaki Hazal Yıldırım'a, 14 yaşındaki kız kardeşi Elif Yıldırım hayat verecek. 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ahmet ve Nihal Yıldırım çiftinin büyük kızları Hazal Yıldırım'a geçtiğimiz yıl ilik kanseri teşhisi konuldu. Bir yıl boyunca ilik nakli için uyumlu donör aranan genç kıza, sevindiren haber 14 yaşındaki kız kardeşi Elif Yıldırım'dan geldi. Yapılan tetkiklerde Elif Yıldırım'ın ilik nakli için ablasıyla yüzde 98 uyumlu olduğu ortaya çıktı. Nakil, Haziran ayında geçekleşecek.

ARKADAŞLARINDAN SÜPRİZ KUTLAMA

Yıldırım Ailesi'nin sevincine, Hazal Yıldırım'ın arkadaşları da ortak oldu. İnegöl Kafkas Folklör ve Kültür Derneği'nin dansçısı olan Hazal Yıldırım'a, ekip arkadaşları süpriz ziyaret gerçekleştirdi. Büyük mutluluk yaşayan Hazal, arkadaşları ile Kafkas oyunu oynadı. Hazal Yıldırım, "Ekip arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı. Bu ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım ve folklör benim hayatımın bir parçası. En kısa zamanda iyileşip tekrar aralarına katılmak istiyorum" dedi. İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Ömer Faruk Demirtaş da Yıldırım'ın tedavi süreci boyunca yanında olduklarını ve dua ettiklerini söyledi. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:21 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu ÖSYM Eski Başkanı Demir'in Gözaltı Fotoğrafları Ortaya Çıktı Pazar ve Markette Fiyatlar Artınca Tüketici Online Alışverişe Yöneldi Öykü Arin Hastalığını Yenecek, Sağlığına Kavuşacak"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 11:48:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Yıldır İlik Nakli Bekleyen Genç Kıza, Kardeşi Hayat Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]