Bir Yıldır İlik Nakli Bekleyen Genç Kıza, Kardeşi Hayat Olacak
27 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir yıldır ilik nakli bekleyen 20 yaşındaki Hazal Yıldırım'a, 14 yaşındaki kız kardeşi Elif Yıldırım hayat verecek.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde bir yıldır ilik nakli bekleyen 20 yaşındaki Hazal Yıldırım
'a, 14 yaşındaki kız kardeşi Elif Yıldırım
hayat verecek. Bursa
'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ahmet ve Nihal Yıldırım
çiftinin büyük kızları Hazal Yıldırım'a geçtiğimiz yıl ilik kanseri teşhisi konuldu. Bir yıl boyunca ilik nakli için uyumlu donör aranan genç kıza, sevindiren haber 14 yaşındaki kız kardeşi Elif Yıldırım'dan geldi. Yapılan tetkiklerde Elif Yıldırım'ın ilik nakli için ablasıyla yüzde 98 uyumlu olduğu ortaya çıktı. Nakil, Haziran ayında geçekleşecek.
ARKADAŞLARINDAN SÜPRİZ KUTLAMA
Yıldırım Ailesi'nin sevincine, Hazal Yıldırım'ın arkadaşları da ortak oldu. İnegöl Kafkas Folklör ve Kültür Derneği'nin dansçısı olan Hazal Yıldırım'a, ekip arkadaşları süpriz ziyaret gerçekleştirdi. Büyük mutluluk yaşayan Hazal, arkadaşları ile Kafkas oyunu oynadı. Hazal Yıldırım, "Ekip arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı. Bu ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım ve folklör benim hayatımın bir parçası. En kısa zamanda iyileşip tekrar aralarına katılmak istiyorum" dedi. İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Ömer Faruk Demirtaş da Yıldırım'ın tedavi süreci boyunca yanında olduklarını ve dua ettiklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:21 Kaynak: DHA
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