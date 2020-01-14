Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar'ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar'ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım - Son Dakika

Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar'ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım

6 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl ocak ayında hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar ve annesi Ayla Acar, sosyal medya paylaşımlarıyla yürek dağladı.

Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar'ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl ocak ayında hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar ve annesi Ayla Acar, sosyal medya paylaşımlarıyla yürek dağladı.

Kemer'de 24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın acılı anne ve babasının sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar yürekleri dağladı. Baba Ahmet Acar paylaşımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuduğu üniversitenden 14 Ocak 2019 tarihinde evine dönüş tarihi olduğunu belirterek, şu cümlelere yer verdi:

"Babişim Kıbrıs'tan evimize gelişin 1 yıl oldu. Hadi babişim, bir tanem bizi göz yaşlarıyla, şu ezan vaktinde gözü yaşlı bırakma babişim."

Anne Ayla Acar da paylaşımında, "Havaalanından Kemer'e varış önce melek sonra ev melek bu teyzesini özlemiştir" ifadelerine yer verdi.


Ahmet Acar, Kemer, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:49 Kaynak: DHA
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